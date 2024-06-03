При ночных ударах Израиля по лагерям в Газе погибли 22 человека, пишут СМИ
"Аль-Джазира": при ночных ударах Израиля по лагерям беженцев погибли 22 человека
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли при ночных ударах Израиля по лагерям беженцев "Аль-Бурейдж" и "Нусейрат", а также по жилым домам в городе Хан-Юнис в секторе Газа, сообщает телеканал "Аль-Джазира".
"Четыре человека погибли в результате воздушного нападения Израиля на лагерь беженцев "Нусейрат", а шесть женщин и детей, как сообщается, были убиты в результате нападения на лагерь беженцев "Аль-Бурейдж" в центральной части сектора Газа. В результате ночных нападений на жилые дома в Хан-Юнисе были убиты еще 12 человек, в том числе как минимум трое детей", - отмечает телеканал.
Ранее агентство WAFA передавало, что спасатели обнаружили тела еще 50 погибших в лагере беженцев "Джабалия" на севере сектора Газа после наступления Израиля на лагерь. Общее число найденных тел после 20 дней пребывания израильских войск в лагере достигло 120, при этом по меньшей мере 20 убитых – дети.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.