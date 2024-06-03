https://ria.ru/20240603/gaza-1950087374.html

При ночных ударах Израиля по лагерям в Газе погибли 22 человека, пишут СМИ

При ночных ударах Израиля по лагерям в Газе погибли 22 человека, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2024

При ночных ударах Израиля по лагерям в Газе погибли 22 человека, пишут СМИ

По меньшей мере 22 человека погибли при ночных ударах Израиля по лагерям беженцев "Аль-Бурейдж" и "Нусейрат", а также по жилым домам в городе Хан-Юнис в секторе РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:58

2024-06-03T07:58

2024-06-03T07:58

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли при ночных ударах Израиля по лагерям беженцев "Аль-Бурейдж" и "Нусейрат", а также по жилым домам в городе Хан-Юнис в секторе Газа, сообщает телеканал "Аль-Джазира". "Четыре человека погибли в результате воздушного нападения Израиля на лагерь беженцев "Нусейрат", а шесть женщин и детей, как сообщается, были убиты в результате нападения на лагерь беженцев "Аль-Бурейдж" в центральной части сектора Газа. В результате ночных нападений на жилые дома в Хан-Юнисе были убиты еще 12 человек, в том числе как минимум трое детей", - отмечает телеканал. Ранее агентство WAFA передавало, что спасатели обнаружили тела еще 50 погибших в лагере беженцев "Джабалия" на севере сектора Газа после наступления Израиля на лагерь. Общее число найденных тел после 20 дней пребывания израильских войск в лагере достигло 120, при этом по меньшей мере 20 убитых – дети. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240602/gaza-1950026994.html

https://ria.ru/20240603/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа