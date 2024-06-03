https://ria.ru/20240603/gastroenterolog-1950073170.html

Гастроэнтеролог рассказала, как справиться с симптомами отравления

Гастроэнтеролог рассказала, как справиться с симптомами отравления - РИА Новости, 03.06.2024

Гастроэнтеролог рассказала, как справиться с симптомами отравления

Обильное питье, сладкий чай и бульон помогут справиться с симптомами отравления при отсутствии с собой медикаментов, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T02:17

2024-06-03T02:17

2024-06-03T02:17

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обильное питье, сладкий чай и бульон помогут справиться с симптомами отравления при отсутствии с собой медикаментов, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "При отравлении самая лучшая рекомендация - это обильное питье - 2-2,5 литра воды. Если с собой ничего из медикаментозной терапии нет, отказаться от приема пищи в первые часы. Затем понемногу вводить в рацион бульон, сладкий чай, но при этом ограничить в рационе молочные продукты, свежие овощи и фрукты. То есть все это исключаем, пьем обильное количество воды и в течение пару дней это все должно разрешиться", - отметила Багатова. При возможности ведения медикаментозной терапии врач рекомендует принимать регидрон для восстановления водно-солевого баланса. "Регидрон можно развести в литре воды и выпивать один растворенный в воде пакетик в течение дня", - добавила Багатова.

https://ria.ru/20240525/gastroenterolog-1948273954.html

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