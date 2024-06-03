https://ria.ru/20240603/gamlet-1948950254.html

Подтексты. Принц датский "Гамлет": читать или не читать?

Подтексты. Принц датский "Гамлет": читать или не читать? - РИА Новости, 03.06.2024

Подтексты. Принц датский "Гамлет": читать или не читать?

За свою историю человечество создало огромное количество книг, и новые издания появляются почти каждый день. Но как не запутаться и не упустить что-то важное в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:00

2024-06-03T09:00

2024-06-03T09:00

литературные путешествия с максимом шараповым

уильям шекспир

россия

книги

культура

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За свою историю человечество создало огромное количество книг, и новые издания появляются почти каждый день. Но как не запутаться и не упустить что-то важное в этом потоке?Сегодня проект "Литературные путешествия с Максимом Шараповым" в рубрике "Подтексты" представляет пять мнений о "Гамлете" от людей, неравнодушных к литературе.Анастасия Акинина, книжный блог в Дзене "Ариаднина нить":Читать или не читать Шекспира – такой вопрос, на мой взгляд, даже стоять не должен. Для всей английской литературы его тексты являются прецедентными, то есть без пьес Шекспира не поймешь большинства из тех, кто располагается за ним по хронологической шкале. Можно сказать: ну, это же английская литература, нам-то что? Но английская литература (наряду с французской и немецкой) однозначно повлияла на всю мировую литературу, и на русских классиков XIX века тоже. Значит, в том числе и в "Гамлете" есть корни типичного русского литературного героя – сомневающегося интеллигента.При этом английская стихотворная пьеса, как ни странно, стала, на мой взгляд, и классикой русской литературы благодаря блестящим переводам крупных поэтов – Михаила Лозинского и особенно Бориса Пастернака. И, пожалуй, без них русскую литературу ХХ века тоже сложно понять. Недаром столько спектаклей есть по "Гамлету", в том числе и телевизионных адаптаций. Недаром столько великих актеров – от Василия Качалова до Владимира Высоцкого – примеряли на себя именно эту роль, мечтали о ней. Созвучен принц Датский русской душе, сонастроен с ней, не иначе! Это одна из главных причин прочесть "Гамлета": он написан про нас.Маша Кондрацкая, Дзен-канал "Книжный мякиш":"Гамлет" Шекспира - очень страстное произведение. В нем мощный импульс, в нем жизнь, поэтому современный читатель не может смотреть на текст пьесы равнодушными глазами. И заражается горячкой Гамлета, его игрой в безумие, впрочем, игрой ли?Гамлет молод, он не может мириться с несправедливостью и предательством. Мир, где они возможны, ему перестает быть интересен, а следовательно, и жизнь его больше не интересует, ее радости его больше не развлекают. Печаль теснит сердце, но желанье мести и сама месть не делают в пьесе хоть кого-то счастливей, а лишь уносят все новые и новые жизни, в том числе невинные.И возникает вопрос, а как нужно было поступить? Неужели лучшим вариантом было бы "смириться под ударами судьбы"? Признать в дяде короля и отца? Думаю, когда свершается столь вопиющее зло, оно не дает возможности жить дальше нормальной жизнью тем, кого оно непосредственно коснулось. И выбора как такового уже нет. В каком-то смысле близкие становятся заложниками преступника. Их судьба зависит от дальнейшего поведения того, кто зло совершил. Единственный, как мне видится, счастливый исход для окружающих возможен в случае раскаяния злодея, только оно сможет разомкнуть круг, освободить всех и избежать новых трагедий. Раскайся дядя Гамлета и признайся во всем, и свадьба Офелии с Гамлетом стала бы вполне реальна.Юлия Комарова, Дзен-канал "БиблиоЮлия":Что в "Гамлете" привлекает больше всего, так это удивительная актуальность сюжета: измена, предательство, месть. И все это ради власти. Разве сейчас у нас что-то по-другому? На что может пойти человек для того, чтобы достигнуть вожделенной вершины пирамиды?Принц, который в самом начале выступает в роли опытного и уравновешенного воина, принесшего победу своему народу, превращается в безумца, одержимого местью, в убийцу – и невольного в случае Офелии, и довольно-таки активного в случае с Лаэртом и королем. Даже сам Призрак, который поведал принцу о смерти отца, не выдерживает и призывает Гамлета не мстить матери.Принц теряет вместе с разумом и друзей, и любимую. Мне всегда казалось самым грустным то, что Гамлет так пренебрегает любовью Офелии. Любовь здесь отходит на второй или даже десятый план. Когда я читала эту пьесу впервые в юности, думала: а вот если бы он ответил на чувства Офелии, если бы сосредоточился не на разрушении, а на любви, то ничего плохого не случилось. Любовь все бы исправила. Гамлету нужно было просто простить.И в этом смысле "Гамлет" очень христианская пьеса. Шекспир дает нам понять совершенно ясно: месть непродуктивна. Как ни старался принц восстановить справедливость через принцип "око за око", ничего хорошего не вышло.Юлия Петрова, Дзен-канал "Книжная полка Джульетты":"Бедный Йорик", "Не пей вина, Гертруда!", "Какая-то в державе датской гниль", призрак (тень) отца Гамлета, "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам", и, наконец, "Быть или не быть — вот в чем вопрос" - кто хоть раз не слышал этих фраз из знаменитой пьесы Шекспира, многие из которых растащили на мемы? Безумно интересно было читать "Гамлета" и обнаруживать их в тексте. Живая, динамичная, с готическими сеттингом и атмосферой, тайнами, призраком, придворными интригами, злодейством, безумием, человеческими пороками и страстями - пьеса о принце датском читается легко, быстро и с интересом. Прочитала за один присест, не могла оторваться! И это несмотря на то, что она считается самой длинной в творчестве великого драматурга. Своеобразный стиль изложения нисколько не мешает, к нему быстро привыкаешь, во всяком случае, в прекрасном переводе Бориса Пастернака.Прочитав, понимаешь, почему заветной мечтой многих актеров является желание сыграть Гамлета. Это сложный и интересный типаж, создавая образ которого на сцене, актеру есть, над чем работать и что играть. Добавив к этому глубину характеров остальных персонажей, философские и этические вопросы, поднимаемые в пьесе, и ее драматизм, абсолютно соглашаешься с тем, что пьеса гениальна и актуальна. Скучать точно не придется! Завидую тем, кто может прочесть в оригинале.Максим Шарапов, писатель, журналист:В шекспировском "Гамлете" много смыслов и психологических нюансов, и все-таки главная тема пьесы заключается в сакраментальной фразе: "Быть или не быть?" Рассчитывать ли только на бытие в земном мире или предполагать другую, возможно, лучшую, потустороннюю жизнь. И мысль эта возникает не только у принца датского, но и у каждого из нас.Знаменитый монолог Гамлета является квинтэссенцией всей пьесы, и фабула только поддерживает главную мысль. Идею реальной жизни и посмертного продолжения судьбы приносит призрак, который появился, конечно, не только для того, чтобы сообщить принцу чужую тайну. Он говорит о реальности запредельного мира, а вот стоит ли доверять случайному видению?Сомнения мучают главного героя на протяжении всего повествования."…Смиряться под ударами судьбы,Иль надо оказать сопротивленьеИ в смертной схватке с целым морем бедПокончить с ними? Умереть. Забыться…"Те же сомнения терзают и человечество. Шекспир смог обыграть тему, которая мало кого оставляет равнодушным, которая пунктиром проходит через наше сознание. Поэтому "Гамлет" столетиями с успехом идет на разных сценах и континентах. И не перестанет быть актуальным, пока не разгадана одна из главных тайн человеческой жизни.Любопытно, но личность самого автора "Гамлета" тоже остается тайной. Историки литературы все еще спорят, кем на самом деле был незаурядный человек, прятавшийся под именем Уильяма Шекспира.

https://ria.ru/20240220/literaturetest-1921404856.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

уильям шекспир, россия, книги, культура