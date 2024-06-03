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Эксперт рассказал о пользе перезагрузки компьютера - РИА Новости, 03.06.2024
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05:27 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/gadzhety-1950079362.html
Эксперт рассказал о пользе перезагрузки компьютера
Эксперт рассказал о пользе перезагрузки компьютера - РИА Новости, 03.06.2024
Эксперт рассказал о пользе перезагрузки компьютера
Перезагрузка компьютера или смартфона, вопреки распространенному мнению, не вредит устройству, она как раз помогает избавиться от вредоносных программ,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T05:27
2024-06-03T05:27
общество
технологии
сергей голованов
лаборатория касперского
пмэф-2024
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Перезагрузка компьютера или смартфона, вопреки распространенному мнению, не вредит устройству, она как раз помогает избавиться от вредоносных программ, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Существует множество вредоносных программ, которые не переживают перезагрузку устройства, соответственно, регулярная перезагрузка будет хорошей профилактикой", - рассказал Голованов. По его словам, особенно это касается мобильных устройств и рабочих компьютеров. "Также рабочий компьютер важно выключать на ночь, так как злоумышленники в основном будут пытаться получить информацию из него именно в нерабочее время, при выключенном устройстве они этого сделать не смогут", - отметил специалист. "Однако если есть подозрение на активное заражение компьютера, то его выключать или перезагружать ни в коем случае нельзя, нужно сразу сообщить о своих подозрениях службе информационной безопасности для дополнительной проверки", - уточнил Голованов. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/khakery-1950076804.html
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общество, технологии, сергей голованов , лаборатория касперского, пмэф-2024, россия
Общество, Технологии, Сергей Голованов , Лаборатория Касперского, ПМЭФ-2024, Россия
Эксперт рассказал о пользе перезагрузки компьютера

Эксперт Голованов: перезагрузка компьютера или смартфона не вредит устройству

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Перезагрузка компьютера или смартфона, вопреки распространенному мнению, не вредит устройству, она как раз помогает избавиться от вредоносных программ, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Существует множество вредоносных программ, которые не переживают перезагрузку устройства, соответственно, регулярная перезагрузка будет хорошей профилактикой", - рассказал Голованов.
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По его словам, особенно это касается мобильных устройств и рабочих компьютеров.
"Также рабочий компьютер важно выключать на ночь, так как злоумышленники в основном будут пытаться получить информацию из него именно в нерабочее время, при выключенном устройстве они этого сделать не смогут", - отметил специалист.
"Однако если есть подозрение на активное заражение компьютера, то его выключать или перезагружать ни в коем случае нельзя, нужно сразу сообщить о своих подозрениях службе информационной безопасности для дополнительной проверки", - уточнил Голованов.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ОбществоТехнологииСергей ГоловановЛаборатория КасперскогоПМЭФ-2024Россия
 
 
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