https://ria.ru/20240603/frantsiya-1950273920.html
Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству страны
Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству страны - РИА Новости, 03.06.2024
Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству страны
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) отклонило два вотума недоверия правительству от депутатов ряда левых партий и одной правой. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:51
2024-06-03T19:51
2024-06-03T19:51
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ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) отклонило два вотума недоверия правительству от депутатов ряда левых партий и одной правой. "Вотум недоверия, предложенный (лидером фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте – ред.) Марин Ле Пен и ещё 87 депутатами, не был принят… Вотум недоверия, выдвинутый (лидерами парламентских фракций левых – ред.) Матильдой Пано, Андре Шассеном и ещё 104 депутатами, не был принят", - сообщило Нацсобрание на своей странице в соцсети X. Первый вотум набрал 89 голосов в поддержку при необходимых 289, а второй – 222 голоса. Как напоминает радиостанция Europe 1, решение выдвинуть два вотума было принято из-за бюджетных сокращений в размере 10 миллиардов евро, принятых правительством в феврале без представления в парламенте соответствующего корректирующего законопроекта.
https://ria.ru/20240603/frantsiya-1950272335.html
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в мире, франция
Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству страны
Нацсобрание Франции отклонило 2 вотума недоверия правительству от депутатов
ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) отклонило два вотума недоверия правительству от депутатов ряда левых партий и одной правой.
"Вотум недоверия, предложенный (лидером фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте – ред.) Марин Ле Пен и ещё 87 депутатами, не был принят… Вотум недоверия, выдвинутый (лидерами парламентских фракций левых – ред.) Матильдой Пано, Андре Шассеном и ещё 104 депутатами, не был принят", - сообщило Нацсобрание на своей странице в соцсети X.
Первый вотум набрал 89 голосов в поддержку при необходимых 289, а второй – 222 голоса.
Как напоминает радиостанция Europe 1, решение выдвинуть два вотума было принято из-за бюджетных сокращений в размере 10 миллиардов евро, принятых правительством в феврале без представления в парламенте соответствующего корректирующего законопроекта.