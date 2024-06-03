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СМИ: Франция может увеличить объемы обучения ВСУ после слов Макрона - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/frantsiya-1950272335.html
СМИ: Франция может увеличить объемы обучения ВСУ после слов Макрона
СМИ: Франция может увеличить объемы обучения ВСУ после слов Макрона - РИА Новости, 03.06.2024
СМИ: Франция может увеличить объемы обучения ВСУ после слов Макрона
Французские военные уже находятся на Украине, после официального заявления Парижа об отправке инструкторов, которое может быть сделано на этой неделе, обучение... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:43
2024-06-03T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
франция
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Французские военные уже находятся на Украине, после официального заявления Парижа об отправке инструкторов, которое может быть сделано на этой неделе, обучение на Украине станет более масштабным, солдат ВСУ будут учить военным маневрам, сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на бывшего полковника ВМС Франции Пера де Йонга. Ранее газета Monde сообщала, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По словам экс-военного, французы уже находятся на Украине. Речь идет о военных инструкторах, которые сопровождают и обслуживают военную технику, обучают солдат ВСУ ее использованию. "Новое обучение (после возможного заявления президента Эммануэля Макрона - ред.) будет более масштабным... и не только сосредоточенным на технике, но также и на военных маневрах", - отметил де Йонг. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240603/naemnik-1950178939.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Франция
СМИ: Франция может увеличить объемы обучения ВСУ после слов Макрона

Valeurs Actuelles: Франция уже обучает украинских военных и может масштабировать

© AP Photo / David GoldmanУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / David Goldman
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Французские военные уже находятся на Украине, после официального заявления Парижа об отправке инструкторов, которое может быть сделано на этой неделе, обучение на Украине станет более масштабным, солдат ВСУ будут учить военным маневрам, сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на бывшего полковника ВМС Франции Пера де Йонга.
Ранее газета Monde сообщала, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
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По словам экс-военного, французы уже находятся на Украине. Речь идет о военных инструкторах, которые сопровождают и обслуживают военную технику, обучают солдат ВСУ ее использованию. "Новое обучение (после возможного заявления президента Эммануэля Макрона - ред.) будет более масштабным... и не только сосредоточенным на технике, но также и на военных маневрах", - отметил де Йонг.
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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