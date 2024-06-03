https://ria.ru/20240603/frantsiya-1950120573.html

Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины

Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины - РИА Новости, 03.06.2024

Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о риске, возможно, крупнейшей миграционной волны из стран Восточной Европы в случае победы России в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:35

2024-06-03T11:35

2024-06-03T11:35

россия

украина

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габриэль атталь

такер карлсон

нато

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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о риске, возможно, крупнейшей миграционной волны из стран Восточной Европы в случае победы России в украинском конфликте. "...Возможно, будет крупнейшая миграционная волна в Европе. Если Россия захватит Украину, то в соседних странах - Польше, Балтийских странах - начнется перемещение убегающего населения, потому что они будут думать, что следующими будут они", - сказал он в эфире радиостанции Franceinfo. Кроме того, он указал на риски дестабилизации рынка зерна, роста продовольственной инфляции и резкого увеличения счетов за энергию, если Киев потерпит поражение. "Поэтому, когда мы защищаем Украину, когда мы позволяем ей противостоять России, мы это делаем также в реальных интересах французов и европейцев", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240603/ryabkov-1950107678.html

https://ria.ru/20240603/chekhiya-1950102095.html

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россия, украина, франция, владимир путин, габриэль атталь, такер карлсон, нато