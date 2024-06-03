https://ria.ru/20240603/frantsiya-1950120573.html
Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины
Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины - РИА Новости, 03.06.2024
Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о риске, возможно, крупнейшей миграционной волны из стран Восточной Европы в случае победы России в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:35
2024-06-03T11:35
2024-06-03T11:35
россия
украина
франция
владимир путин
габриэль атталь
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920283260_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_875a9b27164bf6a31ea6c33f561d4533.jpg
ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о риске, возможно, крупнейшей миграционной волны из стран Восточной Европы в случае победы России в украинском конфликте. "...Возможно, будет крупнейшая миграционная волна в Европе. Если Россия захватит Украину, то в соседних странах - Польше, Балтийских странах - начнется перемещение убегающего населения, потому что они будут думать, что следующими будут они", - сказал он в эфире радиостанции Franceinfo. Кроме того, он указал на риски дестабилизации рынка зерна, роста продовольственной инфляции и резкого увеличения счетов за энергию, если Киев потерпит поражение. "Поэтому, когда мы защищаем Украину, когда мы позволяем ей противостоять России, мы это делаем также в реальных интересах французов и европейцев", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240603/ryabkov-1950107678.html
https://ria.ru/20240603/chekhiya-1950102095.html
россия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920283260_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a6f6da8fd9149079f94567deac3ea7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, франция, владимир путин, габриэль атталь, такер карлсон, нато
Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Габриэль Атталь, Такер Карлсон, НАТО
Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины
Franceinfo: Атталь предупредил европейцев о последствиях поражения Украины