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Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины - РИА Новости, 03.06.2024
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11:35 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/frantsiya-1950120573.html
Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины
Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины - РИА Новости, 03.06.2024
Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о риске, возможно, крупнейшей миграционной волны из стран Восточной Европы в случае победы России в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:35
2024-06-03T11:35
россия
украина
франция
владимир путин
габриэль атталь
такер карлсон
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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о риске, возможно, крупнейшей миграционной волны из стран Восточной Европы в случае победы России в украинском конфликте. "...Возможно, будет крупнейшая миграционная волна в Европе. Если Россия захватит Украину, то в соседних странах - Польше, Балтийских странах - начнется перемещение убегающего населения, потому что они будут думать, что следующими будут они", - сказал он в эфире радиостанции Franceinfo. Кроме того, он указал на риски дестабилизации рынка зерна, роста продовольственной инфляции и резкого увеличения счетов за энергию, если Киев потерпит поражение. "Поэтому, когда мы защищаем Украину, когда мы позволяем ей противостоять России, мы это делаем также в реальных интересах французов и европейцев", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240603/ryabkov-1950107678.html
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россия, украина, франция, владимир путин, габриэль атталь, такер карлсон, нато
Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Габриэль Атталь, Такер Карлсон, НАТО
Премьер Франции предупредил о последствиях поражения Украины

Franceinfo: Атталь предупредил европейцев о последствиях поражения Украины

© AP Photo / Pool / Ludovic MarinГабриэль Атталь
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Pool / Ludovic Marin
Габриэль Атталь. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о риске, возможно, крупнейшей миграционной волны из стран Восточной Европы в случае победы России в украинском конфликте.
"...Возможно, будет крупнейшая миграционная волна в Европе. Если Россия захватит Украину, то в соседних странах - Польше, Балтийских странах - начнется перемещение убегающего населения, потому что они будут думать, что следующими будут они", - сказал он в эфире радиостанции Franceinfo.
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Кроме того, он указал на риски дестабилизации рынка зерна, роста продовольственной инфляции и резкого увеличения счетов за энергию, если Киев потерпит поражение.
"Поэтому, когда мы защищаем Украину, когда мы позволяем ей противостоять России, мы это делаем также в реальных интересах французов и европейцев", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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РоссияУкраинаФранцияВладимир ПутинГабриэль АттальТакер КарлсонНАТО
 
 
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