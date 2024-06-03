https://ria.ru/20240603/france-1950034433.html
Американцы сажают Францию в долговую яму
Американцы сажают Францию в долговую яму - РИА Новости, 03.06.2024
Американцы сажают Францию в долговую яму
Самое страшное наказание, которое только можно придумать для Франции, нескончаемое, мучительное и без отпущения грехов и прощения излишеств, — это заставить ее... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:00
2024-06-03T08:00
2024-06-03T08:00
аналитика
франция
германия
габриэль атталь
кристин лагард
брюссель
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1950050930_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_5b0cd07a0e26683e8ca4cf777b13e337.jpg
Самое страшное наказание, которое только можно придумать для Франции, нескончаемое, мучительное и без отпущения грехов и прощения излишеств, — это заставить ее жить по средствам.Никаких особых усилий предпринимать не требуется. Просто Standard & Poor's, этот локомотив финансового глобализма, взял и понизил кредитный рейтинг Пятой республики. В местной медийке случилась натуральная истерика, поскольку, естественно, никто там и не думал внимательно прочесть обоснование (пусть и пространное), почему с Францией (этим уголком "райского сада") поступили столь жестоким образом.Американцы — и это знают, кажется, все, ну кроме французов — никогда не надевают белых перчаток, если им требуется либо конкурентов устранить, либо сбить с них спесь.И вот что говорится в пояснении, которое адресовали всем причастным."Наши предварительные расчеты госдолга Франции показали, что в случае, если не будут приняты жесткие меры экономии бюджетных средств, он будет только возрастать. Сейчас госдолг составляет 109 (цифра прописью: сто девять) процентов ВВП. Через три года он составит 112 (сто двенадцать) процентов ВВП".В просторечии: Париж не просто живет "не по средствам" — он шикует не только на заемные финансы, но и на те триллионы, которые должны покрывать предыдущие и позапредыдущие многомиллиардные долги.Кто-то уже произнес заветное слово "Украина"? Мы к ней вернемся. Чуть погодя. А пока вкратце расскажем о распорядке дня тех, кто должен, по идее, блюсти финансовую гигиену вверенной им избирателями страны.До всех утренних завтраков, совещаний и прочих бонжуров глава Минэкономики Франции господин Ле Мэр (тот самый, что обещал нам "тотальную экономическую войну", а также "полный развал русской финансовой системы") и его непосредственный, но очень временный начальник Габриэль Атталь (тот самый, что предупреждал: "победа России представляет угрозу всей Европе") думают, где бы им достать "еще денег", чтобы, так сказать, дотянуть до. Конца месяца или конца света.И Ле Мэр, и Атталь прекрасно понимают, что они абсолютно вольны крутить любые кульбиты на арене глобальных финансовых рынков и им за это — тоже гарантировано абсолютно — ничего не будет.Более того, Ле Мэр, в свободное время пишущий эротические романы, очень уверенно заявил, что "все, что он и кабмин предприняли, сделано было правильно — в интересах нации, экономики и государства".Где деньги, Брюно и Габриэль?На какие шиши вы будете выплачивать пенсии, пособия, содержать армию бюрократов, и, кстати, из чего вы сами себе будете платить немаленькие оклады-жалованья? А кто будет содержать штат ваших советников и помощников, не без участия которых (раз пошла такая вакханалия, режь последний огурец) вы напринимали такие решения, что американцы вас взяли и мокнули головой вот прям в это самое, вашими ручками сделанное?Тут нужно понимать, что стэндэрды и пурсы преследуют, конечно же, свои собственные интересы. Заокеанских финансистов и их акционеров интересует стабильность исключительно их банков, фондов, бирж и прочего. Тем более что Вашингтон, в отличие от Брюсселя, — хозяин собственного печатного станка, так что никаких согласований с внешними структурами по эмиссии и использованию иных инструментов денежно-кредитной политики там не требуется.Но французы же считали себя самыми умными, когда продвигали (на этот раз в пользу и по просьбе Германии) единую валюту и единый Евроцентробанк. Франк давно тю-тю, над эмиссией Банк Франции не властен, он лишь может осуществлять надзорную функцию над национальной финансовой системой. Но если та начнет трещать по швам, придется бежать во Франкфурт к Кристин Лагард. И в Брюссель — к фон дер Ляйен. И никакие "королевские прерогативы" Макрона не помогут. Как и раздутое эго этого "Моцарта финансов".И вот мы подходим к обещанному и яркому. К геополитическому кризису на Украине, за создание которого, будем честны, Франции придется держать ответ. В момент, когда американцы тащат страну на глазах всего остального "райского сада" в долговую яму, она готова дать новые обещания нового этапа поддержки Украины. Естественно, деньгами.Вот прям на этой неделе, которая начинается.Американцы, конечно, счастливы: после ФРГ они придушили еще одного европейского конкурента. Причем конкурент этот принес веревку, сам ее намылил и добровольно встал под перекладину виселицы.Есть и второй вариант.Макрон собирался через три недели, чтобы доказать, что Сена безопасна и чиста для заплывов, лично окунуться в водную парижскую артерию и проплыть пару сотен метров брассом.Ровно там, где собирался купаться Макрон, накануне прорвало очистные сооружения. И полсотни тысяч кубометров канализационных вод хлынули в Сену.Высшая власть Франции между долговой ямой и плаванием в помоях — закономерный итог выбора, когда в результате оказываешься на неправильной стороне истории. Во всех смыслах этого слова.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
https://ria.ru/20240531/voyska-1949437720.html
https://ria.ru/20240601/evropa-1949165120.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
https://ria.ru/20240429/olimpiada-1942950166.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, франция, германия, габриэль атталь, кристин лагард, брюссель, сша
Аналитика, Франция, Германия, Габриэль Атталь, Кристин Лагард, Брюссель, США
Самое страшное наказание, которое только можно придумать для Франции, нескончаемое, мучительное и без отпущения грехов и прощения излишеств, — это заставить ее жить по средствам.
Никаких особых усилий предпринимать не требуется. Просто Standard & Poor's, этот локомотив финансового глобализма, взял и понизил кредитный рейтинг Пятой республики. В местной медийке случилась натуральная истерика, поскольку, естественно, никто там и не думал внимательно прочесть обоснование (пусть и пространное), почему с Францией (этим уголком "райского сада") поступили столь жестоким образом.
Американцы — и это знают, кажется, все, ну кроме французов — никогда не надевают белых перчаток, если им требуется либо конкурентов устранить, либо сбить с них спесь.
И вот что говорится в пояснении
, которое адресовали всем причастным.
"Наши предварительные расчеты госдолга Франции показали, что в случае, если не будут приняты жесткие меры экономии бюджетных средств, он будет только возрастать. Сейчас госдолг составляет 109 (цифра прописью: сто девять) процентов ВВП. Через три года он составит 112 (сто двенадцать) процентов ВВП".
В просторечии: Париж
не просто живет "не по средствам" — он шикует не только на заемные финансы, но и на те триллионы, которые должны покрывать предыдущие и позапредыдущие многомиллиардные долги.
Кто-то уже произнес заветное слово "Украина"? Мы к ней вернемся. Чуть погодя. А пока вкратце расскажем о распорядке дня тех, кто должен, по идее, блюсти финансовую гигиену вверенной им избирателями страны.
До всех утренних завтраков, совещаний и прочих бонжуров глава Минэкономики Франции господин Ле Мэр (тот самый, что обещал нам "тотальную экономическую войну", а также "полный развал русской финансовой системы") и его непосредственный, но очень временный начальник Габриэль Атталь
(тот самый, что предупреждал: "победа России
представляет угрозу всей Европе") думают, где бы им достать "еще денег", чтобы, так сказать, дотянуть до. Конца месяца или конца света.
И Ле Мэр, и Атталь прекрасно понимают, что они абсолютно вольны крутить любые кульбиты на арене глобальных финансовых рынков и им за это — тоже гарантировано абсолютно — ничего не будет.
Более того, Ле Мэр, в свободное время пишущий эротические романы, очень уверенно заявил, что "все, что он и кабмин предприняли, сделано было правильно — в интересах нации, экономики и государства".
Где деньги, Брюно и Габриэль?
На какие шиши вы будете выплачивать пенсии, пособия, содержать армию бюрократов, и, кстати, из чего вы сами себе будете платить немаленькие оклады-жалованья? А кто будет содержать штат ваших советников и помощников, не без участия которых (раз пошла такая вакханалия, режь последний огурец) вы напринимали такие решения, что американцы вас взяли и мокнули головой вот прям в это самое, вашими ручками сделанное?
Тут нужно понимать, что стэндэрды и пурсы преследуют, конечно же, свои собственные интересы. Заокеанских финансистов и их акционеров интересует стабильность исключительно их банков, фондов, бирж и прочего. Тем более что Вашингтон, в отличие от Брюсселя
, — хозяин собственного печатного станка, так что никаких согласований с внешними структурами по эмиссии и использованию иных инструментов денежно-кредитной политики там не требуется.
Но французы же считали себя самыми умными, когда продвигали (на этот раз в пользу и по просьбе Германии
) единую валюту и единый Евроцентробанк. Франк давно тю-тю, над эмиссией Банк Франции не властен, он лишь может осуществлять надзорную функцию над национальной финансовой системой. Но если та начнет трещать по швам, придется бежать во Франкфурт к Кристин Лагард
. И в Брюссель — к фон дер Ляйен. И никакие "королевские прерогативы" Макрона не помогут. Как и раздутое эго этого "Моцарта финансов".
И вот мы подходим к обещанному и яркому. К геополитическому кризису на Украине
, за создание которого, будем честны, Франции придется держать ответ. В момент, когда американцы тащат страну на глазах всего остального "райского сада" в долговую яму, она готова дать новые обещания нового этапа поддержки Украины. Естественно, деньгами.
Вот прям на этой неделе, которая начинается.
Американцы, конечно, счастливы: после ФРГ они придушили еще одного европейского конкурента. Причем конкурент этот принес веревку, сам ее намылил и добровольно встал под перекладину виселицы.
Макрон собирался через три недели, чтобы доказать, что Сена безопасна и чиста для заплывов, лично окунуться в водную парижскую артерию и проплыть пару сотен метров брассом.
Ровно там, где собирался купаться Макрон, накануне прорвало
очистные сооружения. И полсотни тысяч кубометров канализационных вод хлынули в Сену
.
Высшая власть Франции между долговой ямой и плаванием в помоях — закономерный итог выбора, когда в результате оказываешься на неправильной стороне истории. Во всех смыслах этого слова.