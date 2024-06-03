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Международный форум "Экология" пройдет 4-5 июня в Москве

Международный форум "Экология" пройдет 4-5 июня в Москве - РИА Новости, 03.06.2024

Международный форум "Экология" пройдет 4-5 июня в Москве

XV Международный форум "Экология" пройдет в Москве 4-5 июня в День эколога и Всемирный день окружающей среды, сообщает АНО "Центр содействия природоохранным... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:53

2024-06-03T12:53

2024-06-03T12:53

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москва

владимир путин

николай валуев

госдума рф

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. XV Международный форум "Экология" пройдет в Москве 4-5 июня в День эколога и Всемирный день окружающей среды, сообщает АНО "Центр содействия природоохранным инициативам "Экология", выступивший организатором мероприятия. Ожидается, что юбилейный форум соберет около 1200 участников экологической деятельности из регионов России, а также зарубежных стран. "Президент России Владимир Путин определил обеспечение экологического благополучия одной из национальных целей развития страны. Форум не первый год является площадкой для общественного обсуждения национального проекта "Экология" В текущем году глава государства дал поручение разработать мероприятия нацпроекта на 2025-2030 годы. Задачей юбилейного форума станет объединение мнений и инициатив общества по данной тематике", – приводятся в сообщении слова председателя Общественного совета АНО ЦСПИ "Экология", депутата Госдумы Николая Валуева. Форум откроется пленарным заседанием "Экология как новая экономика: повышение привлекательности зеленых подходов в производстве, потреблении и образе жизни". В рамках деловой программы пройдут более 30 дискуссий по 6 тематическим направлениям: экологизация промышленности, климатические изменения, здоровая среда, циклическая экономика, инструменты устойчивости, природосбережение. Представители профильных ведомств, промышленных предприятий, научного сообщества и общественных объединений обсудят как традиционные для эко-повестки проблемы, так и зарождающиеся тренды. В первый день форума также пройдет стратегическая сессия "Популяризация экопросвещения", организованная правительством Москвы. Отдельная сессия "Региональная устойчивость" будет посвящена специфике реализации экоповестки на местах, в ней примут участие представители органов власти субъектов РФ и сенатского корпуса, в том числе новых регионов. Сессия "Промышленная экологичность" пройдет с участием парламентариев и крупнейших производственных компаний. О процессе декарбонизации расскажут представители Минэнерго и ключевых энергокомпаний в ходе сессии "Развитие низкоуглеродной экономики". На сессии "Город для жизни" рассмотрят экологический аспект формирования мастер-планов агломераций, а в ходе сессии "Экосистема зеленой экономики" ведущие финансовые организации будут искать механизмы обеспечения реализации экопроектов. Также в деловую программу вошла сессия, посвященная федеральным водным нацпроектам и нацпроекту "Чистый воздух", а также несколько сессий по реформе ТКО. В День эколога 5 июня в рамках открытого диалога "РОП-talk: расширенная ответственность в действии" представители ППК "Российский экологический оператор" ответят на вопросы по реализации нового закона о РОП. В этот же день состоится семинар, посвященный получению комплексного экологического разрешения (КЭР), где выступят сотрудники ФГБУ "ФЦАО". Также в программу включена приуроченная к Году семьи сессия "Семья и экология", посвященная экологическому воспитанию. Деловую программу дополнит выставочная экспозиция, где будут представлены успешные проекты и технологические инновации в сфере переработки отходов, природосбережения, обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. По традиции итогом форума станет общественная резолюция, которая объединит предложения и рекомендации участников и будет направлена в профильные органы власти. Реализацией инициатив резолюции также будет заниматься межведомственная рабочая группа, созданная Минприроды России совместно с АНО ЦСПИ "Экология", отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231122/ekologiya-delo_kazhdogo-1911127509.html

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Алёна Пава

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