https://ria.ru/20240603/finlyandiya-1950239707.html

В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала

В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала - РИА Новости, 03.06.2024

В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала

Финские власти в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала, проходящего по территории Финляндии и России, заявил глава офиса комиссара... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:14

2024-06-03T17:14

2024-06-03T23:21

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Финские власти в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала, проходящего по территории Финляндии и России, заявил глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен. Финляндия с 15 апреля ограничила движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем. "Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения (на пересечение границы с Россией. — Прим. ред.) будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала", — приводит его слова общественный вещатель Yle.По словам Кюккянена, решение этого вопроса, возможно, будет принято в ближайшем будущем. В 2023 году грузовое движение по каналу отсутствовало, было всего девять прогулочных катеров. В начале 2024-го властям поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озерную систему Саймы, говорится в материале. Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968-м. Общая протяженность канала — 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России — 34. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.

https://ria.ru/20240524/finlyandiya--1948156816.html

https://ria.ru/20240528/fsb-1948871240.html

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в мире, финляндия, россия, балтийское море