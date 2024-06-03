https://ria.ru/20240603/finlyandiya-1950239707.html
В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала
В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала - РИА Новости, 03.06.2024
В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала
Финские власти в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала, проходящего по территории Финляндии и России, заявил глава офиса комиссара... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:14
2024-06-03T17:14
2024-06-03T23:21
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Финские власти в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала, проходящего по территории Финляндии и России, заявил глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен. Финляндия с 15 апреля ограничила движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем. "Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения (на пересечение границы с Россией. — Прим. ред.) будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала", — приводит его слова общественный вещатель Yle.По словам Кюккянена, решение этого вопроса, возможно, будет принято в ближайшем будущем. В 2023 году грузовое движение по каналу отсутствовало, было всего девять прогулочных катеров. В начале 2024-го властям поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озерную систему Саймы, говорится в материале. Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968-м. Общая протяженность канала — 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России — 34. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
https://ria.ru/20240524/finlyandiya--1948156816.html
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в мире, финляндия, россия, балтийское море
В мире, Финляндия, Россия, Балтийское море
В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала
Власти Финляндии в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Финские власти в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала, проходящего по территории Финляндии и России, заявил глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен.
Финляндия с 15 апреля ограничила движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем.
"Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения (на пересечение границы с Россией. — Прим. ред.) будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала", — приводит его слова общественный вещатель Yle.
По словам Кюккянена, решение этого вопроса, возможно, будет принято в ближайшем будущем. В 2023 году грузовое движение по каналу отсутствовало, было всего девять прогулочных катеров. В начале 2024-го властям поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озерную систему Саймы, говорится в материале.
Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем
. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968-м. Общая протяженность канала — 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России — 34. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.