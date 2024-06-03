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Эксперт оценил траты Финляндии на переход с "русского" стандарта ж/д колеи - РИА Новости, 03.06.2024
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15:53 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/finlyandiya-1950206094.html
Эксперт оценил траты Финляндии на переход с "русского" стандарта ж/д колеи
Эксперт оценил траты Финляндии на переход с "русского" стандарта ж/д колеи - РИА Новости, 03.06.2024
Эксперт оценил траты Финляндии на переход с "русского" стандарта ж/д колеи
Перешивка железнодорожной колеи c русского стандарта ширины на европейский обойдется Финляндии в 14-18,5 миллиарда евро, подсчитал для РИА Новости президент... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:53
2024-06-03T15:53
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Перешивка железнодорожной колеи c русского стандарта ширины на европейский обойдется Финляндии в 14-18,5 миллиарда евро, подсчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Железнодорожная колея российского стандарта составляет 1520 миллиметров, европейского - 1435 миллиметров. В Финляндии ширина колеи 1524 миллиметра. Такая же была в царской России и существовала примерно до 1970-х годов, поэтому она и называется "русская". Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне в интервью общественному вещателю Yle в мае сообщала, что Финляндия рассматривает возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский. "Стоимость работ по перешивке колеи в Финляндии составит от 14 до 18,5 миллиарда евро", - сообщил Иванкин. По его подсчетам, срок проведения работ может составить от двух до четырех лет в зависимости от финансирования и решения технических вопросов. Ранне говорила тогда в интервью, что Финляндия изучит, в какой срок, с помощью каких технологий и на какие средства можно было бы поэтапно перейти на европейскую ширину колеи. По ее мнению, переход с колеи "царских времен" на европейский стандарт будет важен с точки зрения безопасности поставок и окажет положительное влияние на Финляндию. Еврокомиссия в 2022 году предложила Финляндии построить новые железнодорожные пути в соответствии с европейским стандартом. Министр сказала, что тогда был сделан вывод, что еще не время, да и денег тоже нет, но за последние пару лет мир сильно изменился.
https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html
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финляндия, россия, экономика
Финляндия, Россия, Экономика
Эксперт оценил траты Финляндии на переход с "русского" стандарта ж/д колеи

Иванкин: перешивка ж/д колеи в Финляндии обойдется в 14-18,5 миллиарда евро

CC BY 2.0 / Phil Richards / KarjaaЖелезнодорожная станция в Финляндии
Железнодорожная станция в Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
CC BY 2.0 / Phil Richards / Karjaa
Железнодорожная станция в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Перешивка железнодорожной колеи c русского стандарта ширины на европейский обойдется Финляндии в 14-18,5 миллиарда евро, подсчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
Железнодорожная колея российского стандарта составляет 1520 миллиметров, европейского - 1435 миллиметров. В Финляндии ширина колеи 1524 миллиметра. Такая же была в царской России и существовала примерно до 1970-х годов, поэтому она и называется "русская". Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне в интервью общественному вещателю Yle в мае сообщала, что Финляндия рассматривает возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский.
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"Стоимость работ по перешивке колеи в Финляндии составит от 14 до 18,5 миллиарда евро", - сообщил Иванкин.
По его подсчетам, срок проведения работ может составить от двух до четырех лет в зависимости от финансирования и решения технических вопросов.
Ранне говорила тогда в интервью, что Финляндия изучит, в какой срок, с помощью каких технологий и на какие средства можно было бы поэтапно перейти на европейскую ширину колеи. По ее мнению, переход с колеи "царских времен" на европейский стандарт будет важен с точки зрения безопасности поставок и окажет положительное влияние на Финляндию.
Еврокомиссия в 2022 году предложила Финляндии построить новые железнодорожные пути в соответствии с европейским стандартом. Министр сказала, что тогда был сделан вывод, что еще не время, да и денег тоже нет, но за последние пару лет мир сильно изменился.
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