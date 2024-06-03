В Европарламенте заявили, что ЕС забывает о собственных гражданах
Депутат Рот-Невелалова: ЕС забывает о собственных гражданах из-за Украины
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 3 июн - РИА Новости. Европейский союз забывает о собственных гражданах, желая помочь Украине любой ценой, считает депутат Европейского парламента от Словакии Катарина Рот-Неведялова.
"Мы как Европейский союз делаем вид, что для нас самое важное - это поддержка Украины любой ценой, забываем о собственных гражданах, забываем, что от этого конфликта страдают люди и в Словакии, и во всем Европейском союзе, забываем, что мы мирная организация и должны склонять к мирному пути", - сказала Рот-Неведялова в интервью словацкому изданию eReport.
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Она отметила, что Европейский союз должен был бы выступить медиатором в украинском конфликте, чтобы добиться его скорейшего урегулирования.
"Я много раз выступала в Европейском парламенте по теме войны на Украине. Мне жаль, что Европейский союз как организация, которая была создана на идеи мира и конца войны, предотвращении конфликтов, сегодня становится военной организацией… Европейский союз считает идею о мире и настаивание на завершении конфликта слишком радикальным решением, мы говорим лишь о том, как послать оружие, деньги на оружие, как обойти систему международного права, чтобы мы могли это оружие поставлять, и как мы хотим победить Россию. Нашей целью не должно быть поражение России, нашей целью должно быть развитие мира, поддержка развития третьих стран и, конечно, наших собственных граждан", - сказала евродепутат.
По ее словам, сторонники продолжения конфликта на Украине сами не представляют, как добиться "поражения России", а лишь полагают, что "просто однажды случится так, что Россия капитулирует". Она назвала такую позицию "абсурдной".
"Никто не думает о том, что, когда эта война закончится, мы должны будем сотрудничать с Россией", - сказала Рот-Неведялова, добавив, что Россия остается крупным поставщиком сырья, которое в том числе необходимо сейчас и Европе.
Рот-Неведялова является также кандидатом в депутаты Европарламента от Словакии на выборах, которые состоятся в республике 8 июня. Граждане страны будут выбирать 15 евродепутатов на пятилетний срок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.