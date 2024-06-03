https://ria.ru/20240603/estoniya-1950211278.html

В Эстонии запретили требовать базового образования на любом языке

В Эстонии запретили требовать базового образования на любом языке - РИА Новости, 03.06.2024

В Эстонии запретили требовать базового образования на любом языке

Верховный суд Эстонии постановил, что конституция страны не дает права требовать от государства базового образования на каком-либо языке, кроме эстонского,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:06

2024-06-03T16:06

2024-06-03T16:06

в мире

эстония

русский язык в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Верховный суд Эстонии постановил, что конституция страны не дает права требовать от государства базового образования на каком-либо языке, кроме эстонского, сообщает телерадиовещательная компания ERR. "Государственный суд вынес постановление, согласно которому конституция Эстонии не дает права требовать от государства предоставления базового образования на любом языке, кроме эстонского", - говорится в сообщении. Отмечается, что это решение было принято в ответ на жалобу, которую подали в связи с переходом на эстонскоязычное обучение в основных школах с 1 сентября 2024 года. В этой жалобе у суда попросили обязать государство обеспечить образование для детей из русскоязычной общины на их родном языке. "Государственный суд разъяснил, что право на образование... не налагает на государство обязательство предоставлять основное образование на любом другом языке... Учиться на других языках можно либо в частных школах, либо в учебных заведениях для национальных меньшинств", - отмечается в сообщении. В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстонскоязычное обучение в 10-м классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11-м классе - не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12-м - не позднее 2032/2033 учебного года. В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.

https://ria.ru/20240516/estoniya-1946388906.html

https://ria.ru/20240529/shpiony-1948952228.html

https://ria.ru/20240527/lavrov-1948753404.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, русский язык в мире