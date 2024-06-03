https://ria.ru/20240603/es-1950128321.html

Еврокомиссар объяснил, почему ЕС не наложил санкции на российский газ

Еврокомиссар объяснил, почему ЕС не наложил санкции на российский газ - РИА Новости, 03.06.2024

Еврокомиссар объяснил, почему ЕС не наложил санкции на российский газ

Российский газ до сих пор не попадал в антироссийские санкционные списки Евросоюза, потому что страны ЕС в нем нуждались, заявил в понедельник еврокомиссар по... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:55

2024-06-03T11:55

2024-06-03T11:55

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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Российский газ до сих пор не попадал в антироссийские санкционные списки Евросоюза, потому что страны ЕС в нем нуждались, заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. "Напомню, что газ не находится под санкциями... Было 13 санкционных пакетов против России, за каждый из которых проголосовали единогласно... Мы не наложили санкции на газ попросту потому, что мы в нем еще нуждались", - сказал он в эфире радиостанции Sud Radio. Бретон также выразил сомнения, что после усилий по диверсификации и декарбонизации европейской энергетики страны ЕС будут в ближайшее время покупать много российского газа. Комментируя информацию, что Франция нарастила поставки российского газа больше всех в Европе, еврокомиссар сказал, что это было "совсем временное" явление. Ранее Польское радио сообщало, что Европейская комиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России, который включает ограничение импорта сжиженного газа из РФ. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру. Кроме того, ограничения коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Комиссия также хочет ввести санкции в отношении нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240514/vengriya-1945777990.html

https://ria.ru/20240603/potoki-1950119331.html

https://ria.ru/20230918/sanktsii-1897071196.html

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цены на нефть, россия, москва, франция, владимир путин, евросоюз, арктик спг - 2