https://ria.ru/20240603/elektrostantsiya-1950229896.html

Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области

Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области - РИА Новости, 03.06.2024

Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области

Новую солнечную электростанцию мощностью 60 МВт запустят в третьем квартале текущего года в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:43

2024-06-03T16:43

2024-06-03T16:43

астраханская область

жкх

астраханская область

ахтубинский район

игорь бабушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915104378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_211ff9468e20bc7988edbb9ad8b24e52.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн — РИА Новости. Новую солнечную электростанцию мощностью 60 МВт запустят в третьем квартале текущего года в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его информации, доля "зеленых" источников энергии в Астраханской области стабильно растет: в настоящее время в регионе функционируют двенадцать солнечных электростанций суммарной мощностью около 285 МВт. "В третьем квартале этого года планируется запуск тринадцатой СЭС – "Богдинская" мощностью 60 МВт. Она возводится в Ахтубинском районе", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Реализация инвестпроекта стала возможной благодаря подписанному на полях Международной выставки-форума "Россия" соглашению о сотрудничестве между областью и ООО "Юнигрин Энерджи". Соглашение предусматривает возведение еще одной СЭС к 2027 году. Альтернативная энергетика Астраханской области не ограничивается солнечными станциями. Совокупная мощность ветропарка в области составляет порядка 340 МВт. Объем выработки энергии объектами возобновляемой энергетики в прошлом году составил более 1,35 миллиарда кВт.ч. Это 33,6% от общего объема выработанной электроэнергии в Астраханской области.

https://realty.ria.ru/20240415/astrakhan-1940148211.html

астраханская область

ахтубинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, астраханская область, ахтубинский район, игорь бабушкин