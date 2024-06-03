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Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области
Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области - РИА Новости, 03.06.2024
Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области
Новую солнечную электростанцию мощностью 60 МВт запустят в третьем квартале текущего года в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:43
2024-06-03T16:43
2024-06-03T16:43
астраханская область
жкх
астраханская область
ахтубинский район
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн — РИА Новости. Новую солнечную электростанцию мощностью 60 МВт запустят в третьем квартале текущего года в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его информации, доля "зеленых" источников энергии в Астраханской области стабильно растет: в настоящее время в регионе функционируют двенадцать солнечных электростанций суммарной мощностью около 285 МВт. "В третьем квартале этого года планируется запуск тринадцатой СЭС – "Богдинская" мощностью 60 МВт. Она возводится в Ахтубинском районе", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Реализация инвестпроекта стала возможной благодаря подписанному на полях Международной выставки-форума "Россия" соглашению о сотрудничестве между областью и ООО "Юнигрин Энерджи". Соглашение предусматривает возведение еще одной СЭС к 2027 году. Альтернативная энергетика Астраханской области не ограничивается солнечными станциями. Совокупная мощность ветропарка в области составляет порядка 340 МВт. Объем выработки энергии объектами возобновляемой энергетики в прошлом году составил более 1,35 миллиарда кВт.ч. Это 33,6% от общего объема выработанной электроэнергии в Астраханской области.
https://realty.ria.ru/20240415/astrakhan-1940148211.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, астраханская область, ахтубинский район, игорь бабушкин
Астраханская область, ЖКХ, Астраханская область, Ахтубинский район, Игорь Бабушкин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн — РИА Новости. Новую солнечную электростанцию мощностью 60 МВт запустят в третьем квартале текущего года в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его информации, доля "зеленых" источников энергии в Астраханской области стабильно растет: в настоящее время в регионе функционируют двенадцать солнечных электростанций суммарной мощностью около 285 МВт.
«
"В третьем квартале этого года планируется запуск тринадцатой СЭС – "Богдинская" мощностью 60 МВт. Она возводится в Ахтубинском районе", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.
Реализация инвестпроекта стала возможной благодаря подписанному на полях Международной выставки-форума "Россия" соглашению о сотрудничестве между областью и ООО "Юнигрин Энерджи". Соглашение предусматривает возведение еще одной СЭС к 2027 году.
Альтернативная энергетика Астраханской области
не ограничивается солнечными станциями. Совокупная мощность ветропарка в области составляет порядка 340 МВт. Объем выработки энергии объектами возобновляемой энергетики в прошлом году составил более 1,35 миллиарда кВт.ч. Это 33,6% от общего объема выработанной электроэнергии в Астраханской области.