Рейтинг@Mail.ru
Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
16:43 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/elektrostantsiya-1950229896.html
Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области
Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области - РИА Новости, 03.06.2024
Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области
Новую солнечную электростанцию мощностью 60 МВт запустят в третьем квартале текущего года в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:43
2024-06-03T16:43
астраханская область
жкх
астраханская область
ахтубинский район
игорь бабушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915104378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_211ff9468e20bc7988edbb9ad8b24e52.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн — РИА Новости. Новую солнечную электростанцию мощностью 60 МВт запустят в третьем квартале текущего года в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его информации, доля "зеленых" источников энергии в Астраханской области стабильно растет: в настоящее время в регионе функционируют двенадцать солнечных электростанций суммарной мощностью около 285 МВт. "В третьем квартале этого года планируется запуск тринадцатой СЭС – "Богдинская" мощностью 60 МВт. Она возводится в Ахтубинском районе", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Реализация инвестпроекта стала возможной благодаря подписанному на полях Международной выставки-форума "Россия" соглашению о сотрудничестве между областью и ООО "Юнигрин Энерджи". Соглашение предусматривает возведение еще одной СЭС к 2027 году. Альтернативная энергетика Астраханской области не ограничивается солнечными станциями. Совокупная мощность ветропарка в области составляет порядка 340 МВт. Объем выработки энергии объектами возобновляемой энергетики в прошлом году составил более 1,35 миллиарда кВт.ч. Это 33,6% от общего объема выработанной электроэнергии в Астраханской области.
https://realty.ria.ru/20240415/astrakhan-1940148211.html
астраханская область
ахтубинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915104378_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05ad5b6e02091c19620366789d5f423d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, астраханская область, ахтубинский район, игорь бабушкин
Астраханская область, ЖКХ, Астраханская область, Ахтубинский район, Игорь Бабушкин

Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФотоэлектрические модули на солнечной электростанции
Фотоэлектрические модули на солнечной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Фотоэлектрические модули на солнечной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн — РИА Новости. Новую солнечную электростанцию мощностью 60 МВт запустят в третьем квартале текущего года в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его информации, доля "зеленых" источников энергии в Астраханской области стабильно растет: в настоящее время в регионе функционируют двенадцать солнечных электростанций суммарной мощностью около 285 МВт.
«
"В третьем квартале этого года планируется запуск тринадцатой СЭС – "Богдинская" мощностью 60 МВт. Она возводится в Ахтубинском районе", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.
Реализация инвестпроекта стала возможной благодаря подписанному на полях Международной выставки-форума "Россия" соглашению о сотрудничестве между областью и ООО "Юнигрин Энерджи". Соглашение предусматривает возведение еще одной СЭС к 2027 году.
Альтернативная энергетика Астраханской области не ограничивается солнечными станциями. Совокупная мощность ветропарка в области составляет порядка 340 МВт. Объем выработки энергии объектами возобновляемой энергетики в прошлом году составил более 1,35 миллиарда кВт.ч. Это 33,6% от общего объема выработанной электроэнергии в Астраханской области.
Встреча президент РФ В. Путина и вице-премьера РФ М. Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Путин обсудит с Хуснуллиным модернизацию ЖКХ Астраханской области
15 апреля, 14:06
 
Астраханская областьЖКХАстраханская областьАхтубинский районИгорь Бабушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала