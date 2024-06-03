https://ria.ru/20240603/egipet-1950084878.html

В Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах

В Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 03.06.2024

В Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах

Государственный и частный сектор в Египте обсуждают возможность проведения расчетов с Россией в национальных валютах, заявил РИА Новости министр торговли и... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:06

2024-06-03T07:06

2024-06-03T07:06

египет

россия

в мире

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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Государственный и частный сектор в Египте обсуждают возможность проведения расчетов с Россией в национальных валютах, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир. "Сейчас в Египте идет обсуждение между заинтересованными сторонами в государственном и частном секторе, а также с Центральным банком Египта с целью для изучения способов коммерческих расчетов между двумя странами в национальных валютах и работы для поиска механизма для реализации этого", - сказал Самир.

https://ria.ru/20240417/maait-1940504388.html

египет

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