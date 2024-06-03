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В Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 03.06.2024
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07:06 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/egipet-1950084878.html
В Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах
В Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 03.06.2024
В Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах
Государственный и частный сектор в Египте обсуждают возможность проведения расчетов с Россией в национальных валютах, заявил РИА Новости министр торговли и... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:06
2024-06-03T07:06
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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Государственный и частный сектор в Египте обсуждают возможность проведения расчетов с Россией в национальных валютах, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир. "Сейчас в Египте идет обсуждение между заинтересованными сторонами в государственном и частном секторе, а также с Центральным банком Египта с целью для изучения способов коммерческих расчетов между двумя странами в национальных валютах и работы для поиска механизма для реализации этого", - сказал Самир.
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египет, россия, в мире
Египет, Россия, В мире
В Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах

Власти Египта обсуждают возможность проведения расчетов с Россией в нацвалютах

© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Государственный и частный сектор в Египте обсуждают возможность проведения расчетов с Россией в национальных валютах, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.
"Сейчас в Египте идет обсуждение между заинтересованными сторонами в государственном и частном секторе, а также с Центральным банком Египта с целью для изучения способов коммерческих расчетов между двумя странами в национальных валютах и работы для поиска механизма для реализации этого", - сказал Самир.
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