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Ефимов: Москомархитектура обработала около 25 тысяч заявок на изменение ПЗЗ - РИА Новости, 03.06.2024
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10:06 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/efimov-1949792532.html
Ефимов: Москомархитектура обработала около 25 тысяч заявок на изменение ПЗЗ
Ефимов: Москомархитектура обработала около 25 тысяч заявок на изменение ПЗЗ - РИА Новости, 03.06.2024
Ефимов: Москомархитектура обработала около 25 тысяч заявок на изменение ПЗЗ
Москомархитектура за последние семь лет обработала более 24,9 тысячи заявлений на внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), рассказал... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:06
2024-06-03T10:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
москомархитектура
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Москомархитектура за последние семь лет обработала более 24,9 тысячи заявлений на внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов."ПЗЗ – один из основополагающих документов градостроительной отрасли, регламентирующий виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах. За семь лет в Москомархитектуру поступило почти 25 тысяч заявок на внесение изменений в ПЗЗ, все они отработаны", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В пресс-релизе указывается, что из общего количества заявлений свыше 2 тысяч направлены через службу "Одного окна", а в электронном формате поступило более 22,9 тысячи обращений.Положительное решение получили около 10 тысяч заявок, при этом около 5,6 тысячи утверждены постановлением правительства Москвы, уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Подача заявления об изменении городских правил землепользования и застройки, начиная с 2019 года, производится исключительно в электронном виде на портале mos.ru.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Москомархитектура
Ефимов: Москомархитектура обработала около 25 тысяч заявок на изменение ПЗЗ

Ефимов: Москомархитектура обработала около 25 тысяч заявок на изменение ПЗЗ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Москомархитектура за последние семь лет обработала более 24,9 тысячи заявлений на внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
"ПЗЗ – один из основополагающих документов градостроительной отрасли, регламентирующий виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах. За семь лет в Москомархитектуру поступило почти 25 тысяч заявок на внесение изменений в ПЗЗ, все они отработаны", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В пресс-релизе указывается, что из общего количества заявлений свыше 2 тысяч направлены через службу "Одного окна", а в электронном формате поступило более 22,9 тысячи обращений.
Положительное решение получили около 10 тысяч заявок, при этом около 5,6 тысячи утверждены постановлением правительства Москвы, уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Подача заявления об изменении городских правил землепользования и застройки, начиная с 2019 года, производится исключительно в электронном виде на портале mos.ru.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Юлиана КняжевскаяМоскомархитектура
 
 
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