https://ria.ru/20240603/efimov-1949792532.html

Ефимов: Москомархитектура обработала около 25 тысяч заявок на изменение ПЗЗ

Ефимов: Москомархитектура обработала около 25 тысяч заявок на изменение ПЗЗ - РИА Новости, 03.06.2024

Ефимов: Москомархитектура обработала около 25 тысяч заявок на изменение ПЗЗ

Москомархитектура за последние семь лет обработала более 24,9 тысячи заявлений на внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), рассказал... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:06

2024-06-03T10:06

2024-06-03T10:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

юлиана княжевская

москомархитектура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058121_0:112:3000:1800_1920x0_80_0_0_16d4507f6066f16ecb469b4f90242bba.jpg

МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Москомархитектура за последние семь лет обработала более 24,9 тысячи заявлений на внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов."ПЗЗ – один из основополагающих документов градостроительной отрасли, регламентирующий виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах. За семь лет в Москомархитектуру поступило почти 25 тысяч заявок на внесение изменений в ПЗЗ, все они отработаны", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В пресс-релизе указывается, что из общего количества заявлений свыше 2 тысяч направлены через службу "Одного окна", а в электронном формате поступило более 22,9 тысячи обращений.Положительное решение получили около 10 тысяч заявок, при этом около 5,6 тысячи утверждены постановлением правительства Москвы, уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Подача заявления об изменении городских правил землепользования и застройки, начиная с 2019 года, производится исключительно в электронном виде на портале mos.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура