https://ria.ru/20240603/dtp-1950103016.html

В Красноярском крае завели дело после гибели двух подростков в ДТП

В Красноярском крае завели дело после гибели двух подростков в ДТП - РИА Новости, 03.06.2024

В Красноярском крае завели дело после гибели двух подростков в ДТП

Уголовное дело завели в Красноярском крае по факту ДТП, в котором погибли два подростка и ещё двое пострадали, сообщает ГСУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:22

2024-06-03T10:22

2024-06-03T10:22

происшествия

россия

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело завели в Красноярском крае по факту ДТП, в котором погибли два подростка и ещё двое пострадали, сообщает ГСУСК РФ по региону. Ранее прокуратура края сообщала, что вечером 1 июня в селе Байкит произошло ДТП с участием пятерых несовершеннолетних. За рулем автомобиля отцовского ГАЗ-3110 находился 14-летний подросток, он не справился с управлением и слетел в кювет. В ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия 13-летний пассажир, сидевший на переднем сиденье, водитель умер в больнице. Еще двое подростков 13 и 14 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы, впоследствии доставлены санитарным рейсом в Красноярск. Пятому подростку в возрасте 14 лет медицинская помощь не потребовалась. "Возбуждено уголовное дело… по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. В следкоме также отмечают, что состояние здоровья пострадавших на данный момент оценивается как средней степени тяжести.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, красноярский край, красноярск