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В Красноярском крае завели дело после гибели двух подростков в ДТП - РИА Новости, 03.06.2024
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10:22 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/dtp-1950103016.html
В Красноярском крае завели дело после гибели двух подростков в ДТП
В Красноярском крае завели дело после гибели двух подростков в ДТП - РИА Новости, 03.06.2024
В Красноярском крае завели дело после гибели двух подростков в ДТП
Уголовное дело завели в Красноярском крае по факту ДТП, в котором погибли два подростка и ещё двое пострадали, сообщает ГСУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:22
2024-06-03T10:22
происшествия
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело завели в Красноярском крае по факту ДТП, в котором погибли два подростка и ещё двое пострадали, сообщает ГСУСК РФ по региону. Ранее прокуратура края сообщала, что вечером 1 июня в селе Байкит произошло ДТП с участием пятерых несовершеннолетних. За рулем автомобиля отцовского ГАЗ-3110 находился 14-летний подросток, он не справился с управлением и слетел в кювет. В ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия 13-летний пассажир, сидевший на переднем сиденье, водитель умер в больнице. Еще двое подростков 13 и 14 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы, впоследствии доставлены санитарным рейсом в Красноярск. Пятому подростку в возрасте 14 лет медицинская помощь не потребовалась. "Возбуждено уголовное дело… по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. В следкоме также отмечают, что состояние здоровья пострадавших на данный момент оценивается как средней степени тяжести.
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происшествия, россия, красноярский край, красноярск
Происшествия, Россия, Красноярский край, Красноярск
В Красноярском крае завели дело после гибели двух подростков в ДТП

СК возбудил уголовное дело после гибели двух подростков в ДТП в селе Байкит

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте ДТП, в котором погибли двое подростков
На месте ДТП, в котором погибли двое подростков - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
На месте ДТП, в котором погибли двое подростков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело завели в Красноярском крае по факту ДТП, в котором погибли два подростка и ещё двое пострадали, сообщает ГСУСК РФ по региону.
Ранее прокуратура края сообщала, что вечером 1 июня в селе Байкит произошло ДТП с участием пятерых несовершеннолетних. За рулем автомобиля отцовского ГАЗ-3110 находился 14-летний подросток, он не справился с управлением и слетел в кювет.
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В ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия 13-летний пассажир, сидевший на переднем сиденье, водитель умер в больнице. Еще двое подростков 13 и 14 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы, впоследствии доставлены санитарным рейсом в Красноярск. Пятому подростку в возрасте 14 лет медицинская помощь не потребовалась.
"Возбуждено уголовное дело… по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В следкоме также отмечают, что состояние здоровья пострадавших на данный момент оценивается как средней степени тяжести.
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