В Красноярском крае завели дело после гибели двух подростков в ДТП
СК возбудил уголовное дело после гибели двух подростков в ДТП в селе Байкит
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте ДТП, в котором погибли двое подростков
На месте ДТП, в котором погибли двое подростков
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело завели в Красноярском крае по факту ДТП, в котором погибли два подростка и ещё двое пострадали, сообщает ГСУСК РФ по региону.
Ранее прокуратура края сообщала, что вечером 1 июня в селе Байкит произошло ДТП с участием пятерых несовершеннолетних. За рулем автомобиля отцовского ГАЗ-3110 находился 14-летний подросток, он не справился с управлением и слетел в кювет.
В ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия 13-летний пассажир, сидевший на переднем сиденье, водитель умер в больнице. Еще двое подростков 13 и 14 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы, впоследствии доставлены санитарным рейсом в Красноярск. Пятому подростку в возрасте 14 лет медицинская помощь не потребовалась.
"Возбуждено уголовное дело… по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В следкоме также отмечают, что состояние здоровья пострадавших на данный момент оценивается как средней степени тяжести.