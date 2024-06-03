https://ria.ru/20240603/drlo-1949720341.html

"Такое — впервые": ВСУ обзавелись уникальным оружием

"Такое — впервые": ВСУ обзавелись уникальным оружием - РИА Новости, 03.06.2024

"Такое — впервые": ВСУ обзавелись уникальным оружием

Стокгольм анонсировал очередные военные поставки Киеву. Главное в них — два самолета дальнего радиолокационного обнаружения. О том, какие возможности эта... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:00

2024-06-03T08:00

2024-06-03T08:00

специальная военная операция на украине

швеция

ульф кристерссон

нато

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

f-16

boeing 767

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Стокгольм анонсировал очередные военные поставки Киеву. Главное в них — два самолета дальнего радиолокационного обнаружения. О том, какие возможности эта техника даст ВСУ и чем еще поделится Швеция, — в материале РИА Новости.Рекордные поставкиПакет помощи, о котором объявила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбби Буш, стал 16-м и крупнейшим за два с лишним года конфликта. Общая стоимость 13,3 миллиарда крон — почти 1,2 миллиарда евро.Это приблизительно половина того, что израсходовали ранее. По данным Ukraine Support Tracker — проекта Кильского университета мировой экономики — Стокгольм уже потратил на Киев 2,7 миллиарда евро. А с учетом гуманитарной и финансовой помощи — 3,2 миллиарда.А всего, в соответствии с оборонным соглашением, подписанным Зеленским и премьером Ульфом Кристерссоном в пятницу, Швеция обязуется предоставить в ближайшие три года вооружений и оборудования на 6,5 миллиарда.Что обещают?В этот пакет, по словам Буш, войдут два самолета ДРЛО ASC890, ракеты средней дальности Jaktrobot Rb99, бронетранспортеры PBV 302, а также неназванные виды бронетехники и артиллерийские боеприпасы.Jaktrobot Rb99 — это лицензированная версия американских AIM-120 AMRAAM, которые приспособлены не только для запуска с самолетов, но и с наземных комплексов ПВО. Для AIM-120 в этих целях использовали установки NASAMS, вероятно, они же станут платформой для Rb 99.Бронетранспортеры Pbv 302 — эксклюзив не первой свежести, который имелся только у шведов. Производили их с 1966-го по 1971-й. Всего выпустили около 650 машин. Сейчас, как отмечает европейское издание Army Recognition, у Швеции в наличии 239. Вооружение — автоматическая пушка калибра 20 миллиметров. Максимальная скорость — 66 километров в час. Вместимость — десять десантников, помимо экипажа из трех человек. Как утверждают в Стокгольме, эти бронетранспортеры помогут сформировать новые украинские бригады.Однако наибольший интерес представляют самолеты.Глаза и мозг для F-16Самолеты ДРЛО не могут наносить удары — они используются для разведки и служат важным дополнением для боевой авиации в воздухе, а также противовоздушной и противоракетной обороны на земле. По сути, это летающий радар, сканирующий воздушное пространство.В отличие от американских AWACS Boeing E-3 Sentry и Boeing 767 и российских А-50 с вращающейся антенной в обтекателе, шведская модель оснащена радаром Erieye, помещенном в прямоугольный корпус.Самолет построен на базе турбовинтового Saab 340. В воздухе может непрерывно находиться около пяти часов.По разным данным, радиус обзора — от 400 до 500 километров. Это ощутимо больше, чем у F-16, которые скоро передадут Украине. К тому же Киев получит не самые современные модели.Примечательно, что задействуют шведскую новинку только после того, как украинской армии доставят F-16. Это означает, что ASC890 собираются применять не только для обнаружения российских самолетов и ракет в воздухе, но и как центры боевого управления. ASC890 можно интегрировать в единую систему воздушного боя с истребителями, чтобы обеспечивать целеуказание. Параллельно они станут аккумулировать информацию от других средств разведки НАТО, включая спутники.В Стокгольме также отметили, что считают эти поставки более важными, нежели передачу ВСУ истребителей Saab JAS39 Gripen, однако не исключают, что и те впоследствии окажутся в распоряжении Киева.Огневую мощь украинским ВВС должны обеспечить F-16. ASC890 позволят существенно расширить их боевые возможности. Поэтому самолеты ДРЛО, скорее всего, станут приоритетными целями для российских ВКС.

https://ria.ru/20240531/voyska-1949437720.html

швеция

украина

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

швеция, ульф кристерссон, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, f-16, boeing 767, украина