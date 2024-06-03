https://ria.ru/20240603/domodedovo-1950271678.html
Домодедово работает штатно, несмотря на ливень и грозы
Домодедово работает штатно, несмотря на ливень и грозы - РИА Новости, 03.06.2024
Домодедово работает штатно, несмотря на ливень и грозы
"Домодедово" работает штатно на фоне и ливня, и грозы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:37
2024-06-03T19:37
2024-06-03T19:43
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. "Домодедово" работает штатно на фоне и ливня, и грозы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ливень обрушился на Москву в понедельник. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром. "Ливни и грозы в московском регионе не повлияли на работу аэропорта "Домодедово". Прием и выпуск рейсов осуществляется планово. Все службы аэропорта "Домодедово" укомплектованы необходимым количеством людей и техники с учетом погодных условий", - рассказала представитель авиагавани.
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москва, домодедово (аэропорт), погода, россия, общество
Москва, Домодедово (аэропорт), Погода, Россия, Общество
Домодедово работает штатно, несмотря на ливень и грозы
Домодедово работает по расписанию на фоне ливня и грозы в Москве