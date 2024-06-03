https://ria.ru/20240603/domodedovo-1950271678.html

Домодедово работает штатно, несмотря на ливень и грозы

Домодедово работает штатно, несмотря на ливень и грозы - РИА Новости, 03.06.2024

Домодедово работает штатно, несмотря на ливень и грозы

"Домодедово" работает штатно на фоне и ливня, и грозы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:37

2024-06-03T19:37

2024-06-03T19:43

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домодедово (аэропорт)

погода

россия

общество

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. "Домодедово" работает штатно на фоне и ливня, и грозы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ливень обрушился на Москву в понедельник. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром. "Ливни и грозы в московском регионе не повлияли на работу аэропорта "Домодедово". Прием и выпуск рейсов осуществляется планово. Все службы аэропорта "Домодедово" укомплектованы необходимым количеством людей и техники с учетом погодных условий", - рассказала представитель авиагавани.

https://ria.ru/20240603/liven-1950220909.html

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