https://ria.ru/20240603/dodik-1950107176.html

Милорад Додик: Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России

Милорад Додик: Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России - РИА Новости, 03.06.2024

Милорад Додик: Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России

Республика Сербская Боснии и Герцеговины намерена продолжать сотрудничество с Россией в условиях несправедливых западных санкций и не позволит БиГ ввести... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:00

2024-06-03T12:00

2024-06-03T12:00

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Республика Сербская Боснии и Герцеговины намерена продолжать сотрудничество с Россией в условиях несправедливых западных санкций и не позволит БиГ ввести антироссийские ограничения. В преддверии своей поездки на ПМЭФ президент республики Милорад Додик рассказал РИА Новости, что политики в Сараево срывают строительство российского газопровода и поставляют через третьи руки оружие Киеву, а также о том, каково годами находиться под санкциями США.– Вы ежегодно участвуете в ПМЭФ, поедете ли в этом году и какие вопросы планируете обсуждать там?– Да, участвую и в этом году. Мы должны и далее продолжать совместную работу в усложнившихся обстоятельствах. Запад устроил блокаду финансового сектора. Очень тяжело сотрудничать в этих условиях. Но наше взаимодействие не утрачено, совместные проекты сохраняются и в этой обстановке. Мы хотим понимать и видеть, в каком направлении развивается ситуация. И мы будем здесь, когда эта ситуация однажды завершится, как проверенные друзья России и в новых экономических и других проектах, которые окажутся в повестке после стабилизации ситуации.Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций.– Ожидаете ли вы встреч с президентом России и министром иностранных дел, другими членами руководства страны?– Конечно, все они будут на этом форуме и президент Владимир Путин. Мне очень приятно оказаться там, верю, что будет возможность встретиться.– Как вы видите сейчас перспективу строительства газопровода для газа из РФ через Сербию в Республику Сербскую и повышения мощностей существующей ветки в районе Зворника?– В Сараево бошняцкие политики – поданные политики США. А они ранее противостояли какой-либо газификации этого региона. В том числе Республики Сербской. Потому что это рассчитано на российский газ. Они хотят, чтобы Европа и мы здесь потребляли их газ, который в несколько раз дороже. Сейчас в БиГ обсуждается возможность строительства соединительного газопровода с Хорватией для поставок газа, получаемого по Адриатическому морю. Мы не имеем ничего против этого, но я не хочу, чтобы он шел в Республику Сербскую. Если они хотят с тем газопроводом пересечь границу Хорватии и БиГ, то мы хотим проложить газопровод через границу Сербии в Республику Сербскую. И сейчас в это все уперлось, посмотрим. Пока попытаемся увеличить объемы существующего газопровода и развивать мощности для СПГ (российского в Зворнике – ред.)Мы очень благодарны РФ и президенту Путину за сохранение дружеских отношений, что видно и по цене газа. Мы не являемся большими потребителями (около 50 миллионов кубических метров в год – ред.). Но потенциально можем ими стать. В нынешних обстоятельствах возник вопрос, о котором никто не думал лет 10 назад. Если бы мы построили газопровод (от границы с Сербией – ред.) до Баня-Луки протяженностью около 300 километров, то сколько могли бы сейчас предложить газа инвесторам для строительства промышленности, сейчас бы была экспансия. Но и это сорвано политиками в Сараево. А это же Сараево, благодаря нашим хорошим отношениям с Россией, пользуется привилегированной ценой на российский газ, а все что они делают направлено против РФ? и лучшие свидетели тому – сотрудники российского посольства в Сараево.Ранее вы заявили, что в течение 30 дней доставите другой части страны – мусульманско-хорватской Федерации БиГ – предложение о мирном разделении БиГ, какую реакцию ожидаете на это из Сараево?– Мы действительно доставим предложение до конца июня. Оно основано на конституции БиГ, по которой Республика Сербская – часть БиГ, мы по соглашению внесли свою территорию и властные полномочия в объединение – Боснию и Герцеговину. Но иностранцы своим вмешательством попытались подчинить нас, поставить на уровень ниже в БиГ, отвергая то, что мы являемся стороной, подписавшей Дейтонское соглашение. Мы им доставим доклад о том, где нарушено Дейтонское соглашение, и предложим соглашение о разграничении.Уверен, что это должно идти исключительно мирным путем. Поэтому авторы Дейтонского соглашения, несмотря на концепцию, которую тогда себе представляли, провели границу между двумя энтитетами (частями страны – ред.), рассчитывая, что это не должно в будущем стать предметом спора. И эта граница между Республикой Сербской и Федерацией БиГ жива, в административном и всяком другом смысле, территория РС БиГ известна.Думаю, что это будет долгий процесс. Американцы утверждают, что это невозможно, что вызвало эйфорию у другой стороны. Это неправда – мы имеем полномочия для того, чтобы начать этот процесс, также, как и Федерация БиГ. Они, вероятно, отклонят наше предложение, но мы будем его повторять. Уверен, что однажды им придется сесть с нами за стол и разговаривать.Важно, что несмотря на их трактовку, соглашение рассматривает РС как сторону, которая подписала Дейтонское соглашение и может вести переговоры о других форматах. Американцы, Запад вмешались там, где не смели, и перестроили на практике Дейтонское соглашение до неузнаваемости. Последнее предложение ЕС говорит, что, если хотим продолжить путь к членству в союзе, то должны будем отказаться от системы голосования на уровне БиГ, которая нас защищает, "энтитетского" голосования (любое решение в Парламентской ассамблее БиГ должны поддержать как минимум треть депутатов каждой части страны, что фактически дает право вето – ред.).– Министр безопасности (глава МВД БиГ) Ненад Нешич и другие политики из Республики Сербской говорят о том, что Федерация БиГ поставляет оружие Украине через третьи руки, есть у ли у вас такая информация?– Да, это так. Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время – страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру. Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук – из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда – на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи.Эти фабрики в Федерации БиГ контролирует НАТО. В последнее время правительство Федерации БиГ, их собственник, согласилось с тем, чтобы в число владельцев вошли американские фонды. Это говорит о том, что они хотят развить и усилить этот момент. Мы здесь не можем много сделать, только получать информацию и препятствовать прямым поставкам на Украину, что и делаем.– Вы годами находитесь под санкциями США, против вас в Сараево ведется судебный процесс. Наверняка после инициативы о мирном разделении БиГ давление на вас лично усилилось?– Должен поблагодарить РФ за твердое и последовательное поведение в Совбезе и на Генеральной ассамблее ООН (при голосовании против резолюции о "геноциде в Сребренице" – ред.). Мы не смеем этого забывать, весь сербский народ, Республика Сербская и я лично это помним. При этом никак не могу быть благодарен американцам, которые не хотят даже слушать, что мы думаем, но пытаются решать. В этом суть проблемы – они не разговаривают с нами, но принимают решения о нас.Ежедневно происходит давление на нас для разблокирования санкций в отношении РФ. Было несколько безответственных бошняцких представителей, которые в одностороннем порядке, без согласования на уровне БиГ давали свое согласие на многонациональном уровне. Но на уровне государства БиГ нет ни одного решения о введении санкций, то есть, официально санкции в отношении России не введены. Лучшим подтверждением тому является моя недавняя встреча с высокопоставленными европейцами, которые заявили: когда вы уже введете санкции против России? Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция.Вижу, что они обозлились. У них не получается здесь с нами, не получается в Газе, не получается на Украине. Запад находится под напряжением, их ожидают выборы, их логика им говорит, что нужно как можно больше усложнить проблемы в мире, чтобы их якобы "решать".Я обеспокоен тем, как будет развиваться ситуация до конца года со стороны Запада. Начинали с разговоров о необходимости собирать гуманитарную помощь для Украины, а сейчас принимают решение о том, что переданное оружие может быть применено для поражения целей на территории РФ. У России есть своя политика, она ясно выражена, полностью логична. Первый вопрос: эти ракеты не могут запускать украинские военные, они не обучены управлять ими. Для этого туда должны прибыть французы или немцы. Возникает вопрос: как на это должна смотреть Россия? Уверен, что у РФ стабильная система обороны и ни одна из этих ракет не прорвется. Но это говорит о том, что Запад буквально взбесился. Они на нас, Сербию, президента Александра Вучича и меня смотрят только по принципу: "если ты не с Западом, то ты против Запада". Не позволяют быть нейтральными, а тем более – на стороне России.Индивидуальные санкции создают проблемы, но есть от них и польза. Неудобно, когда закрывают ваши счета, угрожают, требуют от стран ЕС ввести санкции против вас. Пока к ним присоединилась только Великобритания, остальные – нет, из-за наших друзей в ЕС. Но я за эти два-три года под санкциями понял, что в этом есть и преимущества. Особенно то, что они указали в этих санкциях, что граждане США не могут иметь со мной политические, деловые и другие отношения.На определенном политическом уровне это не действует, когда я был членом президиума БиГ, каждый приезжающий представитель США требовал встречи со мной. Сейчас, когда Желька Цвиянович, которая также под санкциями, стала членом президиума, то (помощник госсекретаря США по дела Европы и Евразии Джеймс – ред.) О'Брайен требовал встречи с ней. Мой подход следующий: если вы написали, что запрещено, то нет необходимости для меня встречаться с вами. И сейчас мне удобно – не должен на них смотреть и все. Вся моя коммуникация с ними свелась к СМИ.Горжусь тем, что политическая структура РС приняла решение, что мы не будем сотрудничать с американским послом в БиГ (Майкл Мерфи – ред.), потому что он – зло для отношений внутри БиГ. Должен вам сказать, это решение соблюдается, что было невозможно пять-десять лет назад. Когда он приезжает в Республику Сербскую, то скорее как частное лицо встречается с маргинальными политическими деятелями, потому что настолько непопулярен у нас, что скрывает встречи даже с оппозицией.

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https://ria.ru/20240517/vuchich-1946560812.html

https://ria.ru/20240501/rezolyutsiya-1943226481.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, россия, республика сербская, сараево, милорад додик, евросоюз, владимир путин, александр вучич, босния и герцеговина