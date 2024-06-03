https://ria.ru/20240603/dneproges-1950138087.html

Глава "Укрэнерго" сделал тревожное заявление о Днепрогэсе

Глава "Укрэнерго" сделал тревожное заявление о Днепрогэсе - РИА Новости, 03.06.2024

Глава "Укрэнерго" сделал тревожное заявление о Днепрогэсе

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире украинского телевидения выразил серьезные опасения по поводу состояния Днепрогэса, крупнейшей гидроэлектростанции... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:25

2024-06-03T12:25

2024-06-03T13:35

в мире

украина

ивано-франковская область

герман галущенко

дмитрий песков

укрэнерго

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дтэк

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире украинского телевидения выразил серьезные опасения по поводу состояния Днепрогэса, крупнейшей гидроэлектростанции Украины."Станция находится в очень затруднительном положении с точки зрения технического состояния", — сказал он.По словам Кудрицкого, ГЭС сильно повреждена, есть серьезные препятствия для ее нормального функционирования.Накануне "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применяться почасовые отключения света.Утром 1 июня украинские власти заявили, что зафиксировали удары по энергетическим объектам в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. По словам назначенного Киевом главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, речи о выработке электроэнергии на Днепрогэсе уже не идет.Днепровская ГЭС вышла из строя после масштабной атаки 22 марта. Тогда в Киеве говорили, что это был самый мощный удар по энергосистеме страны. По оценкам компании "Укргидроэнерго", только из-за повреждения на Днепрогэсе Украина потеряла около 20 процентов регулирующих мощностей.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949949328.html

https://ria.ru/20240525/dneproges-1948344937.html

https://ria.ru/20240530/ukrenergo-1949534709.html

украина

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в мире, украина, ивано-франковская область, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дтэк