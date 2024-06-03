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Источник: в Севастополе арестовали всех задержанных украинских агентов - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 03.06.2024 (обновлено: 14:48 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/diversanty-1950164679.html
Источник: в Севастополе арестовали всех задержанных украинских агентов
Источник: в Севастополе арестовали всех задержанных украинских агентов - РИА Новости, 03.06.2024
Источник: в Севастополе арестовали всех задержанных украинских агентов
Все задержанные украинские агенты, готовившие диверсии и теракты в Севастополе, арестованы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:56
2024-06-03T14:48
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Все задержанные украинские агенты, готовившие диверсии и теракты в Севастополе, арестованы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. В Севастополе задержаны пятеро украинских агентов, во время обысков у них нашли три готовые самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании, сообщила ранее ФСБ. Один из задержанных готовил диверсию на территории аэродрома, другой собирался подорвать высокопоставленного офицера РФ, говорится в материалах ЦОС. "Все задержанные арестованы судами Севастополя – Ленинским районным судом, Нахимовским районным судом и Балаклавским районным судом", - сообщил источник.
https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html
севастополь
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происшествия, севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Источник: в Севастополе арестовали всех задержанных украинских агентов

В Севастополе арестовали всех задержанных агентов, готовивших диверсии

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе Севастополе 5 членов агентурной группы ГУР МОУ и СБУ
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе Севастополе 5 членов агентурной группы ГУР МОУ и СБУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе Севастополе 5 членов агентурной группы ГУР МОУ и СБУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Все задержанные украинские агенты, готовившие диверсии и теракты в Севастополе, арестованы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В Севастополе задержаны пятеро украинских агентов, во время обысков у них нашли три готовые самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании, сообщила ранее ФСБ. Один из задержанных готовил диверсию на территории аэродрома, другой собирался подорвать высокопоставленного офицера РФ, говорится в материалах ЦОС.
"Все задержанные арестованы судами Севастополя – Ленинским районным судом, Нахимовским районным судом и Балаклавским районным судом", - сообщил источник.
Ликвидация украинского агента, планировавшего теракты в России. Видео ФСБ
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
3 мая, 11:41
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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