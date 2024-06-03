https://ria.ru/20240603/diversanty-1950164679.html

Источник: в Севастополе арестовали всех задержанных украинских агентов

Источник: в Севастополе арестовали всех задержанных украинских агентов - РИА Новости, 03.06.2024

Источник: в Севастополе арестовали всех задержанных украинских агентов

Все задержанные украинские агенты, готовившие диверсии и теракты в Севастополе, арестованы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:56

2024-06-03T13:56

2024-06-03T14:48

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Все задержанные украинские агенты, готовившие диверсии и теракты в Севастополе, арестованы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. В Севастополе задержаны пятеро украинских агентов, во время обысков у них нашли три готовые самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании, сообщила ранее ФСБ. Один из задержанных готовил диверсию на территории аэродрома, другой собирался подорвать высокопоставленного офицера РФ, говорится в материалах ЦОС. "Все задержанные арестованы судами Севастополя – Ленинским районным судом, Нахимовским районным судом и Балаклавским районным судом", - сообщил источник.

https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html

севастополь

россия

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Кирилл Волков

происшествия, севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)