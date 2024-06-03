В Севастополе задержали украинских агентов, готовивших диверсии против ЧФ
ФСБ задержала группу диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Севастополе задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности России вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ России, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, речь идет о пяти агентах СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных в Запорожской области. Во время обысков у них нашли:
- три готовых к применению самодельных взрывных устройства;
- пластичные взрывчатые вещества из Великобритании массой около пяти килограммов;
- 600 граммов тротила;
- электродетонаторы военного назначения;
- радиоуправляемые механизмы для приведения в действие взрывных устройств.
Всего обнаружено три тайника, куда злоумышленники доставляли взрывные устройства и средства поражения с Украины почтовыми отправлениями и автобусными перевозками.
«
"Фотографии с координатами тайников пересылались украинским кураторам, которые впоследствии ставили задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта", — указано в публикации.
Так, один из агентов по кличке Ментор должен был совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, а другой фигурант — подорвать высокопоставленных офицеров Черноморского флота. Для этого он устанавливал места их проживания, маршруты передвижения. Агенту поставили задачу заложить взрывчатку под машину офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв, но он был пойман.
В ФСБ добавили, что схваченные диверсанты находились "под колпаком", хотя украинские спецслужбы были уверены в их безопасности. При этом они "не были знакомы друг с другом".
За совершенные действия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.