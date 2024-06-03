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В Севастополе задержали украинских агентов, готовивших диверсии против ЧФ - РИА Новости, 03.06.2024
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12:47 03.06.2024 (обновлено: 14:11 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/diversanty-1950144878.html
В Севастополе задержали украинских агентов, готовивших диверсии против ЧФ
В Севастополе задержали украинских агентов, готовивших диверсии против ЧФ - РИА Новости, 03.06.2024
В Севастополе задержали украинских агентов, готовивших диверсии против ЧФ
В Севастополе задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота, сообщила ФСБ. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:47
2024-06-03T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Севастополе задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности России вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ России, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, речь идет о пяти агентах СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных в Запорожской области. Во время обысков у них нашли:Всего обнаружено три тайника, куда злоумышленники доставляли взрывные устройства и средства поражения с Украины почтовыми отправлениями и автобусными перевозками."Фотографии с координатами тайников пересылались украинским кураторам, которые впоследствии ставили задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта", — указано в публикации.Так, один из агентов по кличке Ментор должен был совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, а другой фигурант — подорвать высокопоставленных офицеров Черноморского флота. Для этого он устанавливал места их проживания, маршруты передвижения. Агенту поставили задачу заложить взрывчатку под машину офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв, но он был пойман.В ФСБ добавили, что схваченные диверсанты находились "под колпаком", хотя украинские спецслужбы были уверены в их безопасности. При этом они "не были знакомы друг с другом".За совершенные действия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240531/fsb-1949576240.html
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Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом
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безопасность, севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Украина
В Севастополе задержали украинских агентов, готовивших диверсии против ЧФ

ФСБ задержала группу диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Севастополе задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности России вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ России, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона", — говорится в релизе.
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По данным спецслужбы, речь идет о пяти агентах СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных в Запорожской области. Во время обысков у них нашли:
  • три готовых к применению самодельных взрывных устройства;
  • пластичные взрывчатые вещества из Великобритании массой около пяти килограммов;
  • 600 граммов тротила;
  • электродетонаторы военного назначения;
  • радиоуправляемые механизмы для приведения в действие взрывных устройств.
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Всего обнаружено три тайника, куда злоумышленники доставляли взрывные устройства и средства поражения с Украины почтовыми отправлениями и автобусными перевозками.
«
"Фотографии с координатами тайников пересылались украинским кураторам, которые впоследствии ставили задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта", — указано в публикации.
Так, один из агентов по кличке Ментор должен был совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, а другой фигурант — подорвать высокопоставленных офицеров Черноморского флота. Для этого он устанавливал места их проживания, маршруты передвижения. Агенту поставили задачу заложить взрывчатку под машину офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв, но он был пойман.
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В ФСБ добавили, что схваченные диверсанты находились "под колпаком", хотя украинские спецслужбы были уверены в их безопасности. При этом они "не были знакомы друг с другом".
За совершенные действия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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