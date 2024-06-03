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Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024
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Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ
Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024
Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ
Военнослужащие подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли штурмом крупный опорный пункт... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T05:08
2024-06-03T05:08
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ЛУГАНСК, 3 июн – РИА Новости. Военнослужащие подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что после нанесения точных ударов и подавления огневых средств десантники с нескольких направлений пошли на штурм. По данным ведомства, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью которых командиры управляли боем. "В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели опорным пунктом в одном из зданий. При этом многие военнослужащие ВСУ сдались в плен, в том числе командир эвакуационной группы. Благодаря полученным данным были нанесены удары по резервам ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ

МО: костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Часовым Яром

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне специальной военной операции
Российский военнослужащий в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июн – РИА Новости. Военнослужащие подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления", - сообщили в МО РФ.
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В оборонном ведомстве уточнили, что после нанесения точных ударов и подавления огневых средств десантники с нескольких направлений пошли на штурм.
По данным ведомства, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью которых командиры управляли боем.
"В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели опорным пунктом в одном из зданий. При этом многие военнослужащие ВСУ сдались в плен, в том числе командир эвакуационной группы. Благодаря полученным данным были нанесены удары по резервам ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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