https://ria.ru/20240603/desantniki-1950078166.html

Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ

Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024

Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ

Военнослужащие подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли штурмом крупный опорный пункт... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T05:08

2024-06-03T05:08

2024-06-03T05:08

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ЛУГАНСК, 3 июн – РИА Новости. Военнослужащие подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что после нанесения точных ударов и подавления огневых средств десантники с нескольких направлений пошли на штурм. По данным ведомства, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью которых командиры управляли боем. "В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели опорным пунктом в одном из зданий. При этом многие военнослужащие ВСУ сдались в плен, в том числе командир эвакуационной группы. Благодаря полученным данным были нанесены удары по резервам ВСУ", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность