https://ria.ru/20240603/dagestan-1950145224.html

В Дагестане будут судить трех жителей за попытку взорвать здание полиции

В Дагестане будут судить трех жителей за попытку взорвать здание полиции - РИА Новости, 03.06.2024

В Дагестане будут судить трех жителей за попытку взорвать здание полиции

Следствие направило в суд уголовное дело против троих жителей Дагестана, которые хотели взорвать здание отдела полиции, но устроили взрыв в квартире во время... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:49

2024-06-03T12:49

2024-06-03T12:49

происшествия

россия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Следствие направило в суд уголовное дело против троих жителей Дагестана, которые хотели взорвать здание отдела полиции, но устроили взрыв в квартире во время изготовления взрывчатки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Завершено расследование уголовного дела… в отношении трех местных жителей, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 208 (создание вооруженного формирования), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 30 ст. 317 (приготовление к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. По данным следствия, в 2021-2022 годах жители Дагестана 31, 29 и 27 лет, вместе отбывая наказание в колонии, создали террористическое сообщество и незаконное вооруженное формирование, определив одного из них руководителем. Они приобрели не менее четырех гранат и компоненты для изготовления взрывчатого вещества. Все это они хранили в съемной квартире. В конце мая 2023 года один из участников склонял своего знакомого принять участие в сообществе. В июне 2023 года обвиняемые разработали план по подрыву административного здания одного из отделов полиции в республике. Но при изготовлении взрывчатки в квартире произошел взрыв, после которого их задержали правоохранители. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, взрыв в квартире в Махачкале произошел при смешивании веществ. После взрыва преступники сбежали, но вскоре были задержаны.

https://ria.ru/20240415/dagestan-1940199979.html

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

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махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)