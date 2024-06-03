https://ria.ru/20240603/chibis-1950091138.html
Мурманский губернатор показал шрам после ножевого ранения
Мурманский губернатор показал шрам после ножевого ранения - РИА Новости, 03.06.2024
Мурманский губернатор показал шрам после ножевого ранения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого 4 апреля было совершено покушение, опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором окунается в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:09
2024-06-03T09:09
2024-06-03T09:09
мурманская область
апатиты
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
происшествия
общество
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МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого 4 апреля было совершено покушение, опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором окунается в водоеме, при этом на теле виден шрам от ножевого ранения. "Наконец-то снова можно окунаться по утрам. Возобновил и сразу чувствую, как бодрость и энергия оживляют все тело", - сказал Чибис. На видео заметно, что через живот губернатора проходит вертикальный шрам. В конце мая Чибис сообщил журналистам, что процесс его выздоровления завершается, хотя сохраняется набор ограничений. Глава региона до покушения регулярно публиковал видео из спортивного зала, в последнее время сообщал, что постепенно возобновляет тренировки. Кроме того, известно, что Чибис – поклонник моржевания, зимой окунается в проруби рядом с домом. Покушение на губернатора Мурманской области было совершено 4 апреля вечером у ДК строителей. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис вышел на работу через две недели после нападения. Нападавший содержится под стражей.
https://ria.ru/20240423/chibis-1941660500.html
https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, апатиты, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, происшествия, общество
Мурманская область, Апатиты, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Происшествия, Общество
Мурманский губернатор показал шрам после ножевого ранения
Мурманский губернатор Чибис опубликовал видео, на котором виден шрам от ранения
МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого 4 апреля было совершено покушение, опубликовал в своем Telegram-канале
видео, на котором окунается в водоеме, при этом на теле виден шрам от ножевого ранения.
"Наконец-то снова можно окунаться по утрам. Возобновил и сразу чувствую, как бодрость и энергия оживляют все тело", - сказал Чибис. На видео заметно, что через живот губернатора проходит вертикальный шрам.
В конце мая Чибис сообщил журналистам, что процесс его выздоровления завершается, хотя сохраняется набор ограничений. Глава региона до покушения регулярно публиковал видео из спортивного зала, в последнее время сообщал, что постепенно возобновляет тренировки. Кроме того, известно, что Чибис – поклонник моржевания, зимой окунается в проруби рядом с домом.
Покушение на губернатора Мурманской области было совершено 4 апреля вечером у ДК строителей. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис вышел на работу через две недели после нападения. Нападавший содержится под стражей.