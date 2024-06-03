https://ria.ru/20240603/chibis-1950091138.html

Мурманский губернатор показал шрам после ножевого ранения

Мурманский губернатор показал шрам после ножевого ранения - РИА Новости, 03.06.2024

Мурманский губернатор показал шрам после ножевого ранения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого 4 апреля было совершено покушение, опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором окунается в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:09

2024-06-03T09:09

2024-06-03T09:09

мурманская область

апатиты

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

происшествия

общество

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МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого 4 апреля было совершено покушение, опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором окунается в водоеме, при этом на теле виден шрам от ножевого ранения. "Наконец-то снова можно окунаться по утрам. Возобновил и сразу чувствую, как бодрость и энергия оживляют все тело", - сказал Чибис. На видео заметно, что через живот губернатора проходит вертикальный шрам. В конце мая Чибис сообщил журналистам, что процесс его выздоровления завершается, хотя сохраняется набор ограничений. Глава региона до покушения регулярно публиковал видео из спортивного зала, в последнее время сообщал, что постепенно возобновляет тренировки. Кроме того, известно, что Чибис – поклонник моржевания, зимой окунается в проруби рядом с домом. Покушение на губернатора Мурманской области было совершено 4 апреля вечером у ДК строителей. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис вышел на работу через две недели после нападения. Нападавший содержится под стражей.

https://ria.ru/20240423/chibis-1941660500.html

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Ольга Фомченкова

мурманская область, апатиты, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, происшествия, общество