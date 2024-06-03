https://ria.ru/20240603/burkina-faso-1950086272.html

В Буркина-Фасо может прибыть первая бизнес-миссия из Крыма

В Буркина-Фасо может прибыть первая бизнес-миссия из Крыма - РИА Новости, 03.06.2024

В Буркина-Фасо может прибыть первая бизнес-миссия из Крыма

Первая бизнес-миссия из Крыма может прибыть в Буркина-Фасо уже в текущем году для налаживания тесного торгово-экономического сотрудничества, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:35

2024-06-03T07:35

2024-06-03T07:35

буркина-фасо

россия

уагадугу

игорь мартынов (политик)

в мире

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Первая бизнес-миссия из Крыма может прибыть в Буркина-Фасо уже в текущем году для налаживания тесного торгово-экономического сотрудничества, заявил РИА Новости посол РФ в Уагадугу Игорь Мартынов. "Первая миссия, бизнес-миссия, из Крыма в Буркина-Фасо состоится уже в этом году. Конечно, стороны работают над наполнением деятельности совместной торгово-экономической комиссии", - сказал Мартынов в беседе с агентством. Он отметил, что Крым стремится развивать сотрудничество с африканскими странами, в том числе и с Буркина-Фасо. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.

https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

https://ria.ru/20240523/otnosheniya-1947994969.html

буркина-фасо

россия

уагадугу

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буркина-фасо, россия, уагадугу, игорь мартынов (политик), в мире