https://ria.ru/20240603/burkina-faso-1950086272.html
В Буркина-Фасо может прибыть первая бизнес-миссия из Крыма
В Буркина-Фасо может прибыть первая бизнес-миссия из Крыма - РИА Новости, 03.06.2024
В Буркина-Фасо может прибыть первая бизнес-миссия из Крыма
Первая бизнес-миссия из Крыма может прибыть в Буркина-Фасо уже в текущем году для налаживания тесного торгово-экономического сотрудничества, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:35
2024-06-03T07:35
2024-06-03T07:35
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игорь мартынов (политик)
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Первая бизнес-миссия из Крыма может прибыть в Буркина-Фасо уже в текущем году для налаживания тесного торгово-экономического сотрудничества, заявил РИА Новости посол РФ в Уагадугу Игорь Мартынов. "Первая миссия, бизнес-миссия, из Крыма в Буркина-Фасо состоится уже в этом году. Конечно, стороны работают над наполнением деятельности совместной торгово-экономической комиссии", - сказал Мартынов в беседе с агентством. Он отметил, что Крым стремится развивать сотрудничество с африканскими странами, в том числе и с Буркина-Фасо. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html
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буркина-фасо, россия, уагадугу, игорь мартынов (политик), в мире
Буркина-Фасо, Россия, Уагадугу, Игорь Мартынов (политик), В мире
В Буркина-Фасо может прибыть первая бизнес-миссия из Крыма
Посол: первая бизнес-миссия из Крыма может прибыть в Буркина-Фасо в 2024 году
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Первая бизнес-миссия из Крыма может прибыть в Буркина-Фасо уже в текущем году для налаживания тесного торгово-экономического сотрудничества, заявил РИА Новости посол РФ в Уагадугу Игорь Мартынов.
"Первая миссия, бизнес-миссия, из Крыма в Буркина-Фасо состоится уже в этом году. Конечно, стороны работают над наполнением деятельности совместной торгово-экономической комиссии", - сказал Мартынов в беседе с агентством.
Он отметил, что Крым стремится развивать сотрудничество с африканскими странами, в том числе и с Буркина-Фасо.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.