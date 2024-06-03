https://ria.ru/20240603/burkina-faso-1950082317.html
Посол России рассказал о восстановлении порядка в Буркина-Фасо
Посол России рассказал о восстановлении порядка в Буркина-Фасо - РИА Новости, 03.06.2024
Посол России рассказал о восстановлении порядка в Буркина-Фасо
Россия активно помогает властям Буркина-Фасо восстанавливать порядок в этой стране, заявил РИА Новости посол РФ в Уагадугу Игорь Мартынов. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:32
2024-06-03T06:32
2024-06-03T07:28
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Россия активно помогает властям Буркина-Фасо восстанавливать порядок в этой стране, заявил РИА Новости посол РФ в Уагадугу Игорь Мартынов. По его словам, военно-политическая обстановка в этой африканской стране остается сложной: часть территории всё ещё захвачена террористами. "Руководство Буркина-Фасо во главе с президентом Ибрагимом Траоре принимает энергичные меры по наведению порядка в стране, восстановлению безопасности, соблюдению прав человека. Россия занимает не последнее место в оказании содействия в этой борьбе", - сказал Мартынов в беседе с агентством. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны. В минувшие выходные тысячи террористов предприняли скоординированную атаку в нескольких регионах страны.
https://ria.ru/20240327/burkina-faso-1936166943.html
https://ria.ru/20240229/burkina-faso-1930127607.html
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в мире, россия, уагадугу, игорь мартынов (политик), буркина-фасо
В мире, Россия, Уагадугу, Игорь Мартынов (политик), Буркина-Фасо
Посол России рассказал о восстановлении порядка в Буркина-Фасо
Посол Мартынов: Россия помогает властям Буркина-Фасо восстанавливать порядок
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Россия активно помогает властям Буркина-Фасо восстанавливать порядок в этой стране, заявил РИА Новости посол РФ в Уагадугу Игорь Мартынов.
По его словам, военно-политическая обстановка в этой африканской стране остается сложной: часть территории всё ещё захвачена террористами.
"Руководство Буркина-Фасо во главе с президентом Ибрагимом Траоре принимает энергичные меры по наведению порядка в стране, восстановлению безопасности, соблюдению прав человека. Россия занимает не последнее место в оказании содействия в этой борьбе", - сказал Мартынов в беседе с агентством.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны. В минувшие выходные тысячи террористов предприняли скоординированную атаку в нескольких регионах страны.