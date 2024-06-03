https://ria.ru/20240603/bronezhilety-1950085900.html

Минобороны получит крупную партию бронежилетов "Оберег"

Минобороны получит крупную партию бронежилетов "Оберег" - РИА Новости, 03.06.2024

Минобороны получит крупную партию бронежилетов "Оберег"

Вооружённые силы РФ получат крупную партию бронежилетов "Оберег" с увеличенной площадью защиты, сообщили в понедельник в пресс-службе Ростеха. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:26

2024-06-03T07:26

2024-06-03T07:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ростех

тульский завод "октава"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вооружённые силы РФ получат крупную партию бронежилетов "Оберег" с увеличенной площадью защиты, сообщили в понедельник в пресс-службе Ростеха. "Тульский завод "Октава", находящийся под управлением компании "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех, подписал контракт с Министерством обороны РФ на поставку крупной партии бронежилетов "Оберег". Экипировка будет передана в модернизированном варианте с увеличенной площадью защиты", - говорится в сообщении. Новые "Обереги" в соответствии с требованиями военного ведомства обладают классом защиты БР-4 и останавливают бронебойную пулю с термоупрочнённым сердечником из патронов к автоматическому оружию 7,62 на 39 мм и 5,45 на 39 мм. Основу защитных элементов составляют керамические бронеплиты с противопульной стойкостью. Также экипировка содержит пакеты арамидного волокна, защищающего от осколков, что позволяет использовать бронежилет без бронеплит, например, при отсутствии стрелкового боя с автоматическим оружием. Экипировка обладает высокой надёжностью эксплуатации: свойства бронежилета остаются неизменными даже в экстремальных условиях – в воде и при перепадах температуры от – 40°C до + 40°C. "Бронежилеты "Оберег" будут переданы Министерству обороны в модернизированной версии с увеличенной более чем на 50% площадью защиты. В базовом варианте модернизированной экипировки площадь защиты составляет 70 дм2. При этом амуниция остается удобной в ношении и не ограничивает подвижность бойца. Специалистами предприятия была проделана большая работа по доводке изделия, чтобы обеспечить наших военнослужащих качественной и надёжной индивидуальной защитой, учитывая многовариантность поражающих факторов современного поля боя", – цитируется в сообщении гендиректор "Октавы" Павел Павленко.

https://ria.ru/20240530/svo-1949326488.html

https://ria.ru/20240601/bronezhilet-1949817055.html

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безопасность, россия, ростех, тульский завод "октава", вооруженные силы рф