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В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник

В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник - РИА Новости, 03.06.2024

В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник

Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Суземским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:34

2024-06-03T10:34

2024-06-03T10:45

суземский район

александр богомаз

брянская область

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Суземским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суземским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Сообщается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

суземский район

брянская область

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суземский район, александр богомаз, брянская область