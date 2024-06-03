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В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник
В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник - РИА Новости, 03.06.2024
В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник
Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Суземским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:34
2024-06-03T10:34
2024-06-03T10:45
суземский район
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Суземским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суземским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Сообщается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
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суземский район
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суземский район, александр богомаз, брянская область
Суземский район, Александр Богомаз, Брянская область
В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник
Богомаз: разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Суземским районом