Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 03.06.2024 (обновлено: 10:45 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/bpla-1950106468.html
В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник
В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник - РИА Новости, 03.06.2024
В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник
Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Суземским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:34
2024-06-03T10:45
суземский район
александр богомаз
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Суземским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суземским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет&quot;, - написал он.Сообщается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
суземский район
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суземский район, александр богомаз, брянская область
Суземский район, Александр Богомаз, Брянская область
В Брянской области сбили разведывательный украинский беспилотник

Богомаз: разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Суземским районом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Суземским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суземским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Сообщается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов
18 марта, 00:54
 
Суземский районАлександр БогомазБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала