https://ria.ru/20240603/bolgariya-1950278032.html

"Мисс Болгария" с украинскими корнями лишили титула

"Мисс Болгария" с украинскими корнями лишили титула - РИА Новости, 03.06.2024

"Мисс Болгария" с украинскими корнями лишили титула

Девушку украинского происхождения Елизавету Кравец лишили титула "мисс Болгария", который она получила в 2023 году, за невыполнение обязательств, сообщили... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T20:30

2024-06-03T20:30

2024-06-03T22:32

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Девушку украинского происхождения Елизавету Кравец лишили титула "мисс Болгария", который она получила в 2023 году, за невыполнение обязательств, сообщили организаторы конкурса в соцсетях.Кравец признали самой красивой девушкой Болгарии в сентябре 2023-го в возрасте 17 лет."Глава организации "Мисс Болгария" с сожалением объявляет, что он решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец", — говорится в заявлении.Как отмечается, решение связано с невыполнением Кравец обязательств и участием в деятельности, противоречащей ценностям организации "Мисс Болгария". По мнению организаторов, эти нарушения нанесли ущерб репутации, имиджу и престижу национального конкурса красоты. Не уточняется, о чем именно идет речь. Обычно победительницы конкурса красоты подписывают контракт, согласно которому должны в течение года принимать участие в рекламных или благотворительных мероприятиях фирмы‑организатора.С 3 июня Елизавете Кравец запрещено использовать титул "мисс Болгария" в публичных коммуникациях, в том числе в социальных сетях и финансовой корреспонденции.По данным СМИ, Кравец живет в Болгарии с семи лет. Ее отец — украинец, а мать — болгарка украинского происхождения.

https://ria.ru/20231223/miss-1917613040.html

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