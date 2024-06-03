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"Мисс Болгария" с украинскими корнями лишили титула - РИА Новости, 03.06.2024
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Шоубиз
 
20:30 03.06.2024 (обновлено: 22:32 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/bolgariya-1950278032.html
"Мисс Болгария" с украинскими корнями лишили титула
"Мисс Болгария" с украинскими корнями лишили титула - РИА Новости, 03.06.2024
"Мисс Болгария" с украинскими корнями лишили титула
Девушку украинского происхождения Елизавету Кравец лишили титула "мисс Болгария", который она получила в 2023 году, за невыполнение обязательств, сообщили... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:30
2024-06-03T22:32
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болгария
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Девушку украинского происхождения Елизавету Кравец лишили титула "мисс Болгария", который она получила в 2023 году, за невыполнение обязательств, сообщили организаторы конкурса в соцсетях.Кравец признали самой красивой девушкой Болгарии в сентябре 2023-го в возрасте 17 лет."Глава организации "Мисс Болгария" с сожалением объявляет, что он решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец", — говорится в заявлении.Как отмечается, решение связано с невыполнением Кравец обязательств и участием в деятельности, противоречащей ценностям организации "Мисс Болгария". По мнению организаторов, эти нарушения нанесли ущерб репутации, имиджу и престижу национального конкурса красоты. Не уточняется, о чем именно идет речь. Обычно победительницы конкурса красоты подписывают контракт, согласно которому должны в течение года принимать участие в рекламных или благотворительных мероприятиях фирмы‑организатора.С 3 июня Елизавете Кравец запрещено использовать титул "мисс Болгария" в публичных коммуникациях, в том числе в социальных сетях и финансовой корреспонденции.По данным СМИ, Кравец живет в Болгарии с семи лет. Ее отец — украинец, а мать — болгарка украинского происхождения.
https://ria.ru/20231223/miss-1917613040.html
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в мире, болгария, украина
В мире, Болгария, Украина, Шоубиз
"Мисс Болгария" с украинскими корнями лишили титула

Елизавету Кравец лишили титула "мисс Болгария" за невыполнение обязательств

© Фото : соцсети Элизабет Кравец"Мисс Болгария — 2023" Елизавета Кравец
Мисс Болгария — 2023 Елизавета Кравец - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : соцсети Элизабет Кравец
"Мисс Болгария — 2023" Елизавета Кравец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Девушку украинского происхождения Елизавету Кравец лишили титула "мисс Болгария", который она получила в 2023 году, за невыполнение обязательств, сообщили организаторы конкурса в соцсетях.
Кравец признали самой красивой девушкой Болгарии в сентябре 2023-го в возрасте 17 лет.
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"Глава организации "Мисс Болгария" с сожалением объявляет, что он решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец", — говорится в заявлении.
Как отмечается, решение связано с невыполнением Кравец обязательств и участием в деятельности, противоречащей ценностям организации "Мисс Болгария". По мнению организаторов, эти нарушения нанесли ущерб репутации, имиджу и престижу национального конкурса красоты. Не уточняется, о чем именно идет речь. Обычно победительницы конкурса красоты подписывают контракт, согласно которому должны в течение года принимать участие в рекламных или благотворительных мероприятиях фирмы‑организатора.
С 3 июня Елизавете Кравец запрещено использовать титул "мисс Болгария" в публичных коммуникациях, в том числе в социальных сетях и финансовой корреспонденции.
По данным СМИ, Кравец живет в Болгарии с семи лет. Ее отец — украинец, а мать — болгарка украинского происхождения.
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