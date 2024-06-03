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Президент Болгарии обвинил НАТО в нарушении красных линий по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
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18:13 03.06.2024 (обновлено: 18:46 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/bolgariya-1950253072.html
Президент Болгарии обвинил НАТО в нарушении красных линий по Украине
Президент Болгарии обвинил НАТО в нарушении красных линий по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
Президент Болгарии обвинил НАТО в нарушении красных линий по Украине
Ситуация на Украине становится неконтролируемой из-за нарушения красных линий западными странами, заявил президент Болгарии Румен Радев, которого цитирует... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:13
2024-06-03T18:46
украина
россия
болгария
румен радев
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине становится неконтролируемой из-за нарушения красных линий западными странами, заявил президент Болгарии Румен Радев, которого цитирует Болгарское национальное телевидение."До сих пор существовали две красные линии, которые сдерживали неконтролируемую эскалацию (конфликта на Украине. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Первая — это ограничение географических рамок конфликта только территорией Украины, вторая — недопущение прямого столкновения между войсками НАТО и России. С разрешением применять западное оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на самую линию фронта эти красные линии уже нарушены", — сказал глава государства.Он также добавил, что выскажет свою позицию по поводу ситуации на Украине, если будет представлять Болгарию на саммите НАТО в Вашингтоне.Встреча на высшем уровне пройдет в американской столице с 9 по 11 июля. Кто именно будет представлять Болгарию, должно решить правительство. Президент Радев назвал саммит в Вашингтоне "экзистенциальным" и не похожим на другие встречи. По его словам, временное правительство Болгарии несет "историческую ответственность" при выборе делегатов. Согласно неофициальным договоренностям между правительством и офисом президента, на подобные мероприятия с 2012-го всегда ездил глава государства. Однако год назад правительство направило на саммит в Вильнюсе премьер-министра Николая Денкова. Болгарские СМИ связывали это решение с тем, что президент Радев выступал против военной помощи Киеву.Агрессивная риторика НАТОПредставитель Госдепа на минувшей неделе сообщил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими Харькову. По данным источников газеты The Wall Street Journal, Вашингтон санкционировал использование "в Харьковском регионе" ракетных систем GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем.Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. В свою очередь, генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, допустил, что Киев может сбивать российские самолеты над территорией России из переданных Берлином ЗРК Patriot.В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" на территории России.
https://ria.ru/20240527/otpravka-1948639353.html
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украина, россия, болгария, румен радев, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Украина, Россия, Болгария, Румен Радев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Президент Болгарии обвинил НАТО в нарушении красных линий по Украине

Радев: ситуация на Украине приобретает характер неконтролируемой эскалации

© AP Photo / Kenzo TribouillardПрезидент Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Брюсселе
Президент Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Kenzo Tribouillard
Президент Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине становится неконтролируемой из-за нарушения красных линий западными странами, заявил президент Болгарии Румен Радев, которого цитирует Болгарское национальное телевидение.
"До сих пор существовали две красные линии, которые сдерживали неконтролируемую эскалацию (конфликта на Украине. — Прим. ред.). <...> Первая — это ограничение географических рамок конфликта только территорией Украины, вторая — недопущение прямого столкновения между войсками НАТО и России. С разрешением применять западное оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на самую линию фронта эти красные линии уже нарушены", — сказал глава государства.
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Он также добавил, что выскажет свою позицию по поводу ситуации на Украине, если будет представлять Болгарию на саммите НАТО в Вашингтоне.
Встреча на высшем уровне пройдет в американской столице с 9 по 11 июля. Кто именно будет представлять Болгарию, должно решить правительство. Президент Радев назвал саммит в Вашингтоне "экзистенциальным" и не похожим на другие встречи. По его словам, временное правительство Болгарии несет "историческую ответственность" при выборе делегатов.
Согласно неофициальным договоренностям между правительством и офисом президента, на подобные мероприятия с 2012-го всегда ездил глава государства. Однако год назад правительство направило на саммит в Вильнюсе премьер-министра Николая Денкова. Болгарские СМИ связывали это решение с тем, что президент Радев выступал против военной помощи Киеву.

Агрессивная риторика НАТО

Представитель Госдепа на минувшей неделе сообщил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими Харькову. По данным источников газеты The Wall Street Journal, Вашингтон санкционировал использование "в Харьковском регионе" ракетных систем GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем.
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Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. В свою очередь, генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, допустил, что Киев может сбивать российские самолеты над территорией России из переданных Берлином ЗРК Patriot.
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" на территории России.
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