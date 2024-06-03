https://ria.ru/20240603/boepripasy-1950142294.html

В Литве построят завод боеприпасов

В Литве построят завод боеприпасов - РИА Новости, 03.06.2024

В Литве построят завод боеприпасов

Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник подписало с немецким оружейным концерном Rheinmetall договор о строительстве завода боеприпасов, сообщила РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:40

2024-06-03T12:40

2024-06-03T12:59

литва

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в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник подписало с немецким оружейным концерном Rheinmetall договор о строительстве завода боеприпасов, сообщила пресс-служба ведомства. "Создание завода Rheinmetall в Литве... поможет обеспечить бесперебойный доступ к необходимому оружию и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить продукцию, необходимую для обороны Европы. После инвестиций на более чем 180 миллионов евро, на новом заводе, как ожидается, будет создано не менее 150 новых рабочих мест", - приводит пресс-служба слова министра экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте. Место строительства завода будет объявлено позже, по планам он будет производить "десятки тысяч боеприпасов в год". Министерство также сообщило, что проекту присвоен статус "крупного" и для него были созданы льготные инвестиционные условия.

https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949693421.html

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