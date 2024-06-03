https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950216712.html

Юрист рассказал, когда начнутся торги по имуществу Блиновской

Юрист рассказал, когда начнутся торги по имуществу Блиновской - РИА Новости, 03.06.2024

Юрист рассказал, когда начнутся торги по имуществу Блиновской

Имущество "королевы марафонов" Елены Блиновской выставят на торги только после завершения уголовного дела, когда она полностью рассчитается с государством по... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:15

2024-06-03T16:15

2024-06-03T16:15

москва

елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Имущество "королевы марафонов" Елены Блиновской выставят на торги только после завершения уголовного дела, когда она полностью рассчитается с государством по задолженностям, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Носков. Ранее Блиновская подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. В ее заявлении на Федресурсе кредиторами были указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ. "Все ее имущество арестовано в рамках уголовного дела. Согласно практике, в рамках банкротного дела арест со счетов не снимается и имущество на торгах не продается. Это значит, что банкротное дело будет идти очень-очень долго, до завершения уголовного дела и погашения всех долгов перед государством", - сказал Носков. Таким образом, речь о торгах может зайти только после приговора, выплаты штрафов и погашения исков. На торги выставят оставшееся имущество, процедура эта публичная и принять участие в ней сможет любой желающий, отметил адвокат. На прошлой неделе на заседании суда, рассматривавшего апелляцию на продление ареста Блиновской, были оглашены данные стороны защиты, согласно которым блогер оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.

https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html

https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950107810.html

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москва, елена блиновская, происшествия