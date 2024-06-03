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Имущество подавшей на банкротство Блиновской могут выставить на торги - РИА Новости, 03.06.2024
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12:43 03.06.2024 (обновлено: 12:50 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950143479.html
Имущество подавшей на банкротство Блиновской могут выставить на торги
Имущество подавшей на банкротство Блиновской могут выставить на торги - РИА Новости, 03.06.2024
Имущество подавшей на банкротство Блиновской могут выставить на торги
Имущество "королевы марафонов" Елены Блиновской во время процедуры банкротства могут выставить на торги, заявил РИА Новости член Ассоциации юристов России... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:43
2024-06-03T12:50
москва
елена блиновская
евгений пантазий
ассоциация юристов россии
россия
арбитражный суд г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Имущество "королевы марафонов" Елены Блиновской во время процедуры банкротства могут выставить на торги, заявил РИА Новости член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий. Ранее Блиновская подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. В ее заявлении на Федресурсе кредиторами были указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ. "Процедура банкротства физического лица занимает в среднем полтора года. Сначала проводят реструктуризацию долгов, если не помогает, то признают банкротом. Если кредиторы оспаривают сделки, то дело может затянуться", - сказал Пантазий.Он пояснил, что кредиторы могут оспорить сделки, совершенные Блиновской до обращения в суд - если она что-то продала или подарила, то имущество вернут. "Если денежных средств не хватает на погашение долгов, то реализуется имущество. На торги выставляется все возможное имущество - недвижимость, автомобили, доли в уставных капиталах. Личные вещи, как правило, не реализуются. Но могут реализовать золотые слитки или дорогие часы", - отметил юрист. Пантазий пояснил, что после банкротства Блиновская несколько лет не сможет брать кредиты и займы, руководить юридическими лицами. На ее уголовном деле, по словам юриста, процедура не отразится. На прошлой неделе на заседании суда, рассматривавшего апелляцию на продление ареста Блиновской, были оглашены данные стороны защиты, согласно которым блогер оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240530/blinovskaya-1949246833.html
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москва, елена блиновская, евгений пантазий, ассоциация юристов россии, россия, арбитражный суд г. москвы, происшествия
Москва, Елена Блиновская, Евгений Пантазий, Ассоциация юристов России, Россия, Арбитражный суд г. Москвы, Происшествия
Имущество подавшей на банкротство Блиновской могут выставить на торги

Юрист Пантазий: имущество Блиновской после банкротства могут выставить на торги

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Имущество "королевы марафонов" Елены Блиновской во время процедуры банкротства могут выставить на торги, заявил РИА Новости член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий.
Ранее Блиновская подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. В ее заявлении на Федресурсе кредиторами были указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ.
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"Процедура банкротства физического лица занимает в среднем полтора года. Сначала проводят реструктуризацию долгов, если не помогает, то признают банкротом. Если кредиторы оспаривают сделки, то дело может затянуться", - сказал Пантазий.
Он пояснил, что кредиторы могут оспорить сделки, совершенные Блиновской до обращения в суд - если она что-то продала или подарила, то имущество вернут.
"Если денежных средств не хватает на погашение долгов, то реализуется имущество. На торги выставляется все возможное имущество - недвижимость, автомобили, доли в уставных капиталах. Личные вещи, как правило, не реализуются. Но могут реализовать золотые слитки или дорогие часы", - отметил юрист.
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Пантазий пояснил, что после банкротства Блиновская несколько лет не сможет брать кредиты и займы, руководить юридическими лицами. На ее уголовном деле, по словам юриста, процедура не отразится.
На прошлой неделе на заседании суда, рассматривавшего апелляцию на продление ареста Блиновской, были оглашены данные стороны защиты, согласно которым блогер оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
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МоскваЕлена БлиновскаяЕвгений ПантазийАссоциация юристов РоссииРоссияАрбитражный суд г. МосквыПроисшествия
 
 
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