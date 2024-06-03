https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950107810.html
Блиновская подала заявление о банкротстве
Блиновская подала заявление о банкротстве - РИА Новости, 03.06.2024
Блиновская подала заявление о банкротстве
"Королева марафонов" Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, отмечается в материалах Арбитражного суда Москвы. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:42
2024-06-03T10:42
2024-06-03T12:54
елена блиновская
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879528703_0:296:3041:2007_1920x0_80_0_0_a6e559ad08581975003d1df0c5c14c7b.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, отмечается в материалах Арбитражного суда Москвы."Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом", — сказано в карточке дела.Ранее в намерении Блиновской обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве на Федресурсе кредиторами были указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ.На прошлой неделе на заседании суда, рассматривавшего апелляцию на продление ареста Блиновской, были оглашены данные стороны защиты, согласно которым блогер оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950143479.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879528703_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e0f06e561e5c9f6156cc18438f458e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена блиновская, москва, происшествия
Елена Блиновская, Москва, Происшествия
Блиновская подала заявление о банкротстве
Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, отмечается в материалах Арбитражного суда Москвы.
"Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом", — сказано в карточке дела.
Ранее в намерении Блиновской обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве на Федресурсе кредиторами были указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ.
На прошлой неделе на заседании суда, рассматривавшего апелляцию на продление ареста Блиновской, были оглашены данные стороны защиты, согласно которым блогер оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.