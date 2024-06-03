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Блиновская подала заявление о банкротстве - РИА Новости, 03.06.2024
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10:42 03.06.2024 (обновлено: 12:54 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950107810.html
Блиновская подала заявление о банкротстве
Блиновская подала заявление о банкротстве - РИА Новости, 03.06.2024
Блиновская подала заявление о банкротстве
"Королева марафонов" Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, отмечается в материалах Арбитражного суда Москвы. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:42
2024-06-03T12:54
елена блиновская
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, отмечается в материалах Арбитражного суда Москвы."Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом", — сказано в карточке дела.Ранее в намерении Блиновской обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве на Федресурсе кредиторами были указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ.На прошлой неделе на заседании суда, рассматривавшего апелляцию на продление ареста Блиновской, были оглашены данные стороны защиты, согласно которым блогер оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950143479.html
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елена блиновская, москва, происшествия
Елена Блиновская, Москва, Происшествия
Блиновская подала заявление о банкротстве

Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, отмечается в материалах Арбитражного суда Москвы.
"Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом", — сказано в карточке дела.
Ранее в намерении Блиновской обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве на Федресурсе кредиторами были указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ.
На прошлой неделе на заседании суда, рассматривавшего апелляцию на продление ареста Блиновской, были оглашены данные стороны защиты, согласно которым блогер оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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