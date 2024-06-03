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Бирюков: на востоке Москвы начали реабилитацию двух Красноярских прудов - РИА Новости, 03.06.2024
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12:26 03.06.2024
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Бирюков: на востоке Москвы начали реабилитацию двух Красноярских прудов
Бирюков: на востоке Москвы начали реабилитацию двух Красноярских прудов - РИА Новости, 03.06.2024
Бирюков: на востоке Москвы начали реабилитацию двух Красноярских прудов
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по реабилитации двух Красноярских прудов, расположенных в районе Гольяново на востоке... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:26
2024-06-03T12:26
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городское хозяйство москвы
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петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по реабилитации двух Красноярских прудов, расположенных в районе Гольяново на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время эти водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, торцевые участки акватории заросли водной растительностью, наблюдается эрозия береговой линии. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы планируем завершить в третьем квартале этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра сообщил, что водоемы общей площадью 0,6 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зоны биоплато. "В рамках проекта извлечем иловые отложения общим объемом более 1,6 тысячи кубометров, что позволит увеличить глубину до необходимых отметок. Кроме того, обновим конструкцию береговых полос протяженностью 491 метр. Большую часть береговых откосов отсыпят щебнем, отдельные участки будут выполнены из ряжевой стенки. На завершающем этапе будут созданы девять зон биоплато общей площадью 565 квадратных метров, в которые высадим более 12 тысяч водных растений", - отметил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Бирюков: на востоке Москвы начали реабилитацию двух Красноярских прудов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по реабилитации двух Красноярских прудов, расположенных в районе Гольяново на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В настоящее время эти водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, торцевые участки акватории заросли водной растительностью, наблюдается эрозия береговой линии. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы планируем завершить в третьем квартале этого года", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что водоемы общей площадью 0,6 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зоны биоплато.
«
"В рамках проекта извлечем иловые отложения общим объемом более 1,6 тысячи кубометров, что позволит увеличить глубину до необходимых отметок. Кроме того, обновим конструкцию береговых полос протяженностью 491 метр. Большую часть береговых откосов отсыпят щебнем, отдельные участки будут выполнены из ряжевой стенки. На завершающем этапе будут созданы девять зон биоплато общей площадью 565 квадратных метров, в которые высадим более 12 тысяч водных растений", - отметил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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