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Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии - РИА Новости, 03.06.2024
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17:48 03.06.2024 (обновлено: 17:51 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/birlyayn-1950248481.html
Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии
Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии - РИА Новости, 03.06.2024
Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии
Первая и до сих пор единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет, сообщил нынешний канцлер республики Карл... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:48
2024-06-03T17:51
в мире
австрия
бригитте бирляйн
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ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Первая и до сих пор единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет, сообщил нынешний канцлер республики Карл Нехаммер. "Мы скорбим о первой женщине-федеральном канцлере Австрии. Сегодня скончалась Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине - Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней", - написал Нехаммер в своем аккаунте в соцсети Х.
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в мире, австрия, бригитте бирляйн
В мире, Австрия, Бригитте Бирляйн
Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии

Единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бирляйн умерла на 75-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн
Федеральный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн. Архивное фото
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ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Первая и до сих пор единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет, сообщил нынешний канцлер республики Карл Нехаммер.
"Мы скорбим о первой женщине-федеральном канцлере Австрии. Сегодня скончалась Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине - Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней", - написал Нехаммер в своем аккаунте в соцсети Х.
 
В миреАвстрияБригитте Бирляйн
 
 
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