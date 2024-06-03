https://ria.ru/20240603/birlyayn-1950248481.html

Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии

Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии - РИА Новости, 03.06.2024

Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии

Первая и до сих пор единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет, сообщил нынешний канцлер республики Карл... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:48

2024-06-03T17:48

2024-06-03T17:51

в мире

австрия

бригитте бирляйн

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ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Первая и до сих пор единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет, сообщил нынешний канцлер республики Карл Нехаммер. "Мы скорбим о первой женщине-федеральном канцлере Австрии. Сегодня скончалась Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине - Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней", - написал Нехаммер в своем аккаунте в соцсети Х.

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австрия, бригитте бирляйн