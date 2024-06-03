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Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии
Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии - РИА Новости, 03.06.2024
Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии
Первая и до сих пор единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет, сообщил нынешний канцлер республики Карл... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:48
2024-06-03T17:48
2024-06-03T17:51
в мире
австрия
бригитте бирляйн
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ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Первая и до сих пор единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет, сообщил нынешний канцлер республики Карл Нехаммер. "Мы скорбим о первой женщине-федеральном канцлере Австрии. Сегодня скончалась Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине - Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней", - написал Нехаммер в своем аккаунте в соцсети Х.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, бригитте бирляйн
В мире, Австрия, Бригитте Бирляйн
Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии
Единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бирляйн умерла на 75-м году жизни
ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Первая и до сих пор единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет, сообщил нынешний канцлер республики Карл Нехаммер.
"Мы скорбим о первой женщине-федеральном канцлере Австрии. Сегодня скончалась Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине - Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней", - написал Нехаммер в своем аккаунте в соцсети Х.