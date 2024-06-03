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Инициативы по развитию России обсудят на ПМЭФ, заявил Белоусов - РИА Новости, 03.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:03 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/belousov-1950130909.html
Инициативы по развитию России обсудят на ПМЭФ, заявил Белоусов
Инициативы по развитию России обсудят на ПМЭФ, заявил Белоусов - РИА Новости, 03.06.2024
Инициативы по развитию России обсудят на ПМЭФ, заявил Белоусов
Перспективные инициативы по развитию страны, укреплению ее экономического, технологического и кадрового потенциала обсудят на Петербургском международном... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:03
2024-06-03T12:03
экономика
россия
андрей белоусов
пмэф-2024
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Перспективные инициативы по развитию страны, укреплению ее экономического, технологического и кадрового потенциала обсудят на Петербургском международном экономическом форуме, заявил председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума, министр обороны РФ Андрей Белоусов. Приветствие Белоусова опубликовано в журнале фонда "Росконгресс". "ПМЭФ дает уникальную возможность обменяться опытом, обсудить перспективные инициативы по развитию страны, укреплению ее экономического, технологического и кадрового потенциала", - приводятся слова Белоусова.
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экономика, россия, андрей белоусов
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, ПМЭФ-2024
Инициативы по развитию России обсудят на ПМЭФ, заявил Белоусов

Белоусов: на ПМЭФ обсудят перспективные инициативы по развитию страны

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Перспективные инициативы по развитию страны, укреплению ее экономического, технологического и кадрового потенциала обсудят на Петербургском международном экономическом форуме, заявил председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума, министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Приветствие Белоусова опубликовано в журнале фонда "Росконгресс".
«
"ПМЭФ дает уникальную возможность обменяться опытом, обсудить перспективные инициативы по развитию страны, укреплению ее экономического, технологического и кадрового потенциала", - приводятся слова Белоусова.
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024
22 апреля, 10:21
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАндрей Белоусов
 
 
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