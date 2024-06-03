https://ria.ru/20240603/belousov-1950130909.html

Инициативы по развитию России обсудят на ПМЭФ, заявил Белоусов

Инициативы по развитию России обсудят на ПМЭФ, заявил Белоусов - РИА Новости, 03.06.2024

Инициативы по развитию России обсудят на ПМЭФ, заявил Белоусов

Перспективные инициативы по развитию страны, укреплению ее экономического, технологического и кадрового потенциала обсудят на Петербургском международном... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:03

2024-06-03T12:03

2024-06-03T12:03

экономика

россия

андрей белоусов

пмэф-2024

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Перспективные инициативы по развитию страны, укреплению ее экономического, технологического и кадрового потенциала обсудят на Петербургском международном экономическом форуме, заявил председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума, министр обороны РФ Андрей Белоусов. Приветствие Белоусова опубликовано в журнале фонда "Росконгресс". "ПМЭФ дает уникальную возможность обменяться опытом, обсудить перспективные инициативы по развитию страны, укреплению ее экономического, технологического и кадрового потенциала", - приводятся слова Белоусова.

https://ria.ru/20240422/pmef-1941441205.html

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экономика, россия, андрей белоусов