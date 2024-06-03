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В Белгороде вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:03 03.06.2024 (обновлено: 20:07 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/belgorod-1950275350.html
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:03
2024-06-03T20:07
белгород
россия
специальная военная операция на украине
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, россия, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Белгород, Россия, Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия
Вчера, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияБелгородский районВячеслав ГладковБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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