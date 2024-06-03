https://ria.ru/20240603/belgorod-1950272179.html

В Белгороде и окрестностях отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и окрестностях отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.06.2024

В Белгороде и окрестностях отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:41

2024-06-03T19:41

2024-06-03T19:41

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

россия

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вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 19.03 мск. Через 25 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район,Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240603/belgorod-1950176556.html

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белгородский район

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