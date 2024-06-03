https://ria.ru/20240603/belgorod-1950272179.html
В Белгороде и окрестностях отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и окрестностях отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгороде и окрестностях отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:41
2024-06-03T19:41
2024-06-03T19:41
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 19.03 мск. Через 25 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район,Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240603/belgorod-1950176556.html
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В Белгороде и окрестностях отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности