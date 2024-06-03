https://ria.ru/20240603/belgorod-1950157524.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:29
2024-06-03T13:29
2024-06-03T13:30
специальная военная операция на украине
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белгородский район
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Ракетную опасность вновь объявили спустя примерно полчаса после отмены.
https://ria.ru/20240603/gladkov-1950132135.html
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В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность