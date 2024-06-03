https://ria.ru/20240603/azarov-1950101380.html

Азаров назвал решение наносить удары вглубь России эскалацией конфликта

Азаров назвал решение наносить удары вглубь России эскалацией конфликта - РИА Новости, 03.06.2024

Азаров назвал решение наносить удары вглубь России эскалацией конфликта

Решение наносить удары вглубь России со стороны Украины приведет к эскалации конфликта, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:15

2024-06-03T10:15

2024-06-03T10:15

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МОСКВА, 3 июн. РИА Новости. Решение наносить удары вглубь России со стороны Украины приведет к эскалации конфликта, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. "Решение наносить удары вглубь России со стороны Украины – это эскалация. А что же это может быть еще? Если уже идут нападения на станции раннего предупреждения о ядерном нападении! Какая необходимость с точки зрения военного конфликта на Украине поражать эти станции раннего обнаружения? Никакой. То есть это уже не их цели, это уже цели Запада", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Азаров также заявил, что Украины уже фактически нет, остался лишь режим, "который использует еще имеющуюся человеческую силу как самое настоящее пушечное мясо". "И никто из них, всякие Зеленские, Шмыгали (Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины – ред.), Стефанчуки (Руслан Стефанчук - председатель Верховной рады – ред. ), абсолютно не думают и не переживают, "а что после этого будет?". Потому что они точно знают, что их там точно не будет. Да и о каком военном потенциале Украины можно говорить, когда все, начиная от пуговиц на мундире и заканчивая ракетами, снарядам, поставляется из-за рубежа?", - подытожил Азаров. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html

https://ria.ru/20240601/svo-1949836820.html

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россия, украина, сша, николай азаров (политик), руслан стефанчук, джо байден, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины