https://ria.ru/20240603/avtobusy-1950252514.html

Более 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября

Более 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября - РИА Новости, 03.06.2024

Более 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября

Более 450 автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября, производителями транспортных средств станут ЛиАЗ и Foton, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:08

2024-06-03T18:08

2024-06-03T18:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

китай

алексей гержик

мострансавто

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Более 450 автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября, производителями транспортных средств станут ЛиАЗ и Foton, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Первого июля на подмосковные маршруты выйдут четыре новых автобуса большого класса Foton (Китай), а на конец лета запланирована поставка еще 454 транспортных средств (350 автобусов ЛиАЗ и 104 Foton), чтобы к 1 сентября их могли пустить по маршрутам", - отметили в пресс-службе. По словам зампреда правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика, в 2024 году увеличилась зарплата сотрудников "Мострансавто" по основным специальностям. Сейчас заработная плата водителя "Мострансавто" составляет 88 тысяч рублей. Также на 12 тысяч рублей увеличилась зарплата слесаря, на 7 тысяч – мойщика и на 8 тысяч – кладовщика. Сейчас проводится закупка 112 видов инструментов для ремонта автобусов – более 10 тысяч позиций, а также 87 единиц моечного оборудования.

https://ria.ru/20231129/mostransavto-1912700675.html

московская область (подмосковье)

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), китай, алексей гержик, мострансавто