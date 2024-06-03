Более 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября
© Фото : Правительство Московской областиБолее 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Более 450 автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября, производителями транспортных средств станут ЛиАЗ и Foton, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Первого июля на подмосковные маршруты выйдут четыре новых автобуса большого класса Foton (Китай), а на конец лета запланирована поставка еще 454 транспортных средств (350 автобусов ЛиАЗ и 104 Foton), чтобы к 1 сентября их могли пустить по маршрутам", - отметили в пресс-службе.
По словам зампреда правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика, в 2024 году увеличилась зарплата сотрудников "Мострансавто" по основным специальностям. Сейчас заработная плата водителя "Мострансавто" составляет 88 тысяч рублей. Также на 12 тысяч рублей увеличилась зарплата слесаря, на 7 тысяч – мойщика и на 8 тысяч – кладовщика.
Сейчас проводится закупка 112 видов инструментов для ремонта автобусов – более 10 тысяч позиций, а также 87 единиц моечного оборудования.
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