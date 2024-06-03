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Более 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября - РИА Новости, 03.06.2024
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Новости Подмосковья
 
18:08 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/avtobusy-1950252514.html
Более 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября
Более 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября - РИА Новости, 03.06.2024
Более 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября
Более 450 автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября, производителями транспортных средств станут ЛиАЗ и Foton, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:08
2024-06-03T18:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
китай
алексей гержик
мострансавто
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Более 450 автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября, производителями транспортных средств станут ЛиАЗ и Foton, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Первого июля на подмосковные маршруты выйдут четыре новых автобуса большого класса Foton (Китай), а на конец лета запланирована поставка еще 454 транспортных средств (350 автобусов ЛиАЗ и 104 Foton), чтобы к 1 сентября их могли пустить по маршрутам", - отметили в пресс-службе. По словам зампреда правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика, в 2024 году увеличилась зарплата сотрудников "Мострансавто" по основным специальностям. Сейчас заработная плата водителя "Мострансавто" составляет 88 тысяч рублей. Также на 12 тысяч рублей увеличилась зарплата слесаря, на 7 тысяч – мойщика и на 8 тысяч – кладовщика. Сейчас проводится закупка 112 видов инструментов для ремонта автобусов – более 10 тысяч позиций, а также 87 единиц моечного оборудования.
https://ria.ru/20231129/mostransavto-1912700675.html
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московская область (подмосковье), китай, алексей гержик, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай, Алексей Гержик, Мострансавто

Более 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября

© Фото : Правительство Московской областиБолее 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября
Более 450 новых автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Более 450 автобусов выйдут на дороги Подмосковья к 1 сентября, производителями транспортных средств станут ЛиАЗ и Foton, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Первого июля на подмосковные маршруты выйдут четыре новых автобуса большого класса Foton (Китай), а на конец лета запланирована поставка еще 454 транспортных средств (350 автобусов ЛиАЗ и 104 Foton), чтобы к 1 сентября их могли пустить по маршрутам", - отметили в пресс-службе.
По словам зампреда правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика, в 2024 году увеличилась зарплата сотрудников "Мострансавто" по основным специальностям. Сейчас заработная плата водителя "Мострансавто" составляет 88 тысяч рублей. Также на 12 тысяч рублей увеличилась зарплата слесаря, на 7 тысяч – мойщика и на 8 тысяч – кладовщика.
Сейчас проводится закупка 112 видов инструментов для ремонта автобусов – более 10 тысяч позиций, а также 87 единиц моечного оборудования.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КитайАлексей ГержикМострансавто
 
 
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