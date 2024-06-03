https://ria.ru/20240603/avstraliya-1950083038.html

Австралия отправит на "саммит мира" министра страхования по инвалидности

Австралия отправит на "саммит мира" министра страхования по инвалидности - РИА Новости, 03.06.2024

Австралия отправит на "саммит мира" министра страхования по инвалидности

Австралию на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять Билл Шортен, занимающий пост министра государственных услуг и министра национальной системы... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T06:46

2024-06-03T06:46

2024-06-03T06:46

в мире

россия

швейцария

украина

энтони альбанезе

владимир хохлов

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ДЖАКАРТА, 3 июн - РИА Новости. Австралию на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять Билл Шортен, занимающий пост министра государственных услуг и министра национальной системы страхования по инвалидности, сообщает ведущая австралийская газета Sydney Morning Herald. "Шортен на этой неделе будет объявлен представителем правительства Альбанезе на мирном саммите. Это является следствием недавнего разговора между Зеленским и премьер-министром Энтони Альбанезе, в котором украинский лидер призвал Австралию поддержать саммит", - сообщает издание. Сам Шортен пока не подтвердил информацию о своем участии в мероприятии. Правительство Австралии также пока не делало официальных заявлений об уровне своего представительства на конференции. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240602/vengriya-1950056989.html

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швейцария

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, швейцария, украина, энтони альбанезе, владимир хохлов