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Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ataka-1950285514.html
Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском
Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском - РИА Новости, 03.06.2024
Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском
ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали КАМАЗ и легковушку в белгородском поселке Первомайский, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:34
2024-06-03T21:34
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали КАМАЗ и легковушку в белгородском поселке Первомайский, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В районе поселка Первомайский Шебекинского округа работающий в поле КАМАЗ и движущийся легковой автомобиль подверглись атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Первым дроном был атакован КАМАЗ, за рулем которого находился руководитель сельхозпредприятия. В результате взрыва он не пострадал. Второй дрон атаковал легковой автомобиль - пострадал водитель", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча самостоятельно обратился в больницу, получив медпомощь он отправился домой на амбулаторное лечение. Подчеркивается, что оба транспортных средства повреждены.
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происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском

Гладков: украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали КАМАЗ и легковушку в белгородском поселке Первомайский, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В районе поселка Первомайский Шебекинского округа работающий в поле КАМАЗ и движущийся легковой автомобиль подверглись атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Первым дроном был атакован КАМАЗ, за рулем которого находился руководитель сельхозпредприятия. В результате взрыва он не пострадал. Второй дрон атаковал легковой автомобиль - пострадал водитель", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча самостоятельно обратился в больницу, получив медпомощь он отправился домой на амбулаторное лечение. Подчеркивается, что оба транспортных средства повреждены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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