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Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском
Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском - РИА Новости, 03.06.2024
Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском
ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали КАМАЗ и легковушку в белгородском поселке Первомайский, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:34
2024-06-03T21:34
2024-06-03T21:34
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали КАМАЗ и легковушку в белгородском поселке Первомайский, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В районе поселка Первомайский Шебекинского округа работающий в поле КАМАЗ и движущийся легковой автомобиль подверглись атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Первым дроном был атакован КАМАЗ, за рулем которого находился руководитель сельхозпредприятия. В результате взрыва он не пострадал. Второй дрон атаковал легковой автомобиль - пострадал водитель", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча самостоятельно обратился в больницу, получив медпомощь он отправился домой на амбулаторное лечение. Подчеркивается, что оба транспортных средства повреждены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском
Гладков: украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском