https://ria.ru/20240603/ataka-1950285514.html

Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском

Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском - РИА Новости, 03.06.2024

Украинские войска атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в Первомайском

ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали КАМАЗ и легковушку в белгородском поселке Первомайский, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T21:34

2024-06-03T21:34

2024-06-03T21:34

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали КАМАЗ и легковушку в белгородском поселке Первомайский, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В районе поселка Первомайский Шебекинского округа работающий в поле КАМАЗ и движущийся легковой автомобиль подверглись атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Первым дроном был атакован КАМАЗ, за рулем которого находился руководитель сельхозпредприятия. В результате взрыва он не пострадал. Второй дрон атаковал легковой автомобиль - пострадал водитель", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча самостоятельно обратился в больницу, получив медпомощь он отправился домой на амбулаторное лечение. Подчеркивается, что оба транспортных средства повреждены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины