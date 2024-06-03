https://ria.ru/20240603/artilleriya-1950077411.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино - РИА Новости, 03.06.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино
Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T05:02
2024-06-03T05:02
2024-06-03T05:11
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ севернее села Работино в Запорожской области, рассказал журналистам командир орудия с позывным Волкодав. "Точной стрельбой уничтожили более пяти неофашистов, средства связи и вооружение противника... Это очень хорошее орудие, оснащенное системой автоматизации, системы автогоризонтирования, также есть система автоматического управления огнем. Наибольшее удобство вызывает механизм досылания, то есть согласователь, который позволяет не доставать вручную снаряды из боеукладки", — заявил командир орудия. По его словам, ВСУ постоянно пытаются охотиться на самоходные установки с помощью БПЛА, а российские артиллеристы меняют позиции сразу после ведения огня.Работино — село в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
https://ria.ru/20240602/voennye-1950049299.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино
Расчет САУ "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ севернее села Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ севернее села Работино в Запорожской области, рассказал журналистам командир орудия с позывным Волкодав.
"Точной стрельбой уничтожили более пяти неофашистов, средства связи и вооружение противника... Это очень хорошее орудие, оснащенное системой автоматизации, системы автогоризонтирования, также есть система автоматического управления огнем. Наибольшее удобство вызывает механизм досылания, то есть согласователь, который позволяет не доставать вручную снаряды из боеукладки", — заявил командир орудия.
По его словам, ВСУ постоянно пытаются охотиться на самоходные установки с помощью БПЛА, а российские артиллеристы меняют позиции сразу после ведения огня.
Работино — село в Запорожской области
. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина
ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.