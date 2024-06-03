https://ria.ru/20240603/aktsiya-1950247899.html

Сотни фермеров заблокировали погранпереходы между Францией и Испанией

Сотни фермеров заблокировали погранпереходы между Францией и Испанией - РИА Новости, 03.06.2024

Сотни фермеров заблокировали погранпереходы между Францией и Испанией

Сотни фермеров из Испании и Франции заблокировали восемь пограничных переездов между странами в районе Пиренеев, требуя изменений в аграрной политике Евросоюза, РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:47

2024-06-03T17:47

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ПАРИЖ, 3 июн — РИА Новости. Сотни фермеров из Испании и Франции заблокировали восемь пограничных переездов между странами в районе Пиренеев, требуя изменений в аграрной политике Евросоюза, сообщила радиостанция France Bleu. "Сегодня в понедельник днем восемь пунктов пересечения границы от Каталонии до Страны Басков были заблокированы французскими и испанскими фермерами", — говорится в публикации.По данным радиостанции, демонстранты планируют блокировать движение по меньшей мере до утра вторника. Протестная акция проходит в преддверии выборов в Европейский парламент, ее участники призывают к освобождению аграриев на общеевропейском уровне от налогового бремени за различные энергоресурсы, включая дизельное топливо для внедорожной техники. Кроме того, они выступают за введение равных требований к производству для всех участников рынка сельхозпродукции.Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и Евросовета. С начала года французские фермеры участвовали в протестных акциях: блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами и стогами сена, забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признать важность их работы и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, аграрии выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240603/polsha-1950189176.html

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франция, испания, каталония, европарламент, еврокомиссия, евросовет, в мире