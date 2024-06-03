Рейтинг@Mail.ru
Сотни фермеров заблокировали погранпереходы между Францией и Испанией - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 03.06.2024 (обновлено: 17:59 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/aktsiya-1950247899.html
Сотни фермеров заблокировали погранпереходы между Францией и Испанией
Сотни фермеров заблокировали погранпереходы между Францией и Испанией - РИА Новости, 03.06.2024
Сотни фермеров заблокировали погранпереходы между Францией и Испанией
Сотни фермеров из Испании и Франции заблокировали восемь пограничных переездов между странами в районе Пиренеев, требуя изменений в аграрной политике Евросоюза, РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:47
2024-06-03T17:59
франция
испания
каталония
европарламент
еврокомиссия
евросовет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950245168_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_430057d5e08e57250e99769acf15d96c.jpg
ПАРИЖ, 3 июн — РИА Новости. Сотни фермеров из Испании и Франции заблокировали восемь пограничных переездов между странами в районе Пиренеев, требуя изменений в аграрной политике Евросоюза, сообщила радиостанция France Bleu. "Сегодня в понедельник днем восемь пунктов пересечения границы от Каталонии до Страны Басков были заблокированы французскими и испанскими фермерами", — говорится в публикации.По данным радиостанции, демонстранты планируют блокировать движение по меньшей мере до утра вторника. Протестная акция проходит в преддверии выборов в Европейский парламент, ее участники призывают к освобождению аграриев на общеевропейском уровне от налогового бремени за различные энергоресурсы, включая дизельное топливо для внедорожной техники. Кроме того, они выступают за введение равных требований к производству для всех участников рынка сельхозпродукции.Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и Евросовета. С начала года французские фермеры участвовали в протестных акциях: блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами и стогами сена, забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признать важность их работы и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, аграрии выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240603/polsha-1950189176.html
https://ria.ru/20240501/protest-1943370530.html
https://ria.ru/20240429/protest-1943052581.html
франция
испания
каталония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950245168_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_98d01e4f360e621717cb70eb5891f17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, испания, каталония, европарламент, еврокомиссия, евросовет, в мире
Франция, Испания, Каталония, Европарламент, Еврокомиссия, Евросовет, В мире
Сотни фермеров заблокировали погранпереходы между Францией и Испанией

France Bleu: сотни аграриев из Франции и Испании заблокировали погранпереходы

© AFP 2024 / GAIZKA IROZФермеры из Испании и Франции заблокировали пограничный переезд между странами
Фермеры из Испании и Франции заблокировали пограничный переезд между странами - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AFP 2024 / GAIZKA IROZ
Фермеры из Испании и Франции заблокировали пограничный переезд между странами
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 июн — РИА Новости. Сотни фермеров из Испании и Франции заблокировали восемь пограничных переездов между странами в районе Пиренеев, требуя изменений в аграрной политике Евросоюза, сообщила радиостанция France Bleu.
"Сегодня в понедельник днем восемь пунктов пересечения границы от Каталонии до Страны Басков были заблокированы французскими и испанскими фермерами", — говорится в публикации.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной
Вчера, 14:57
По данным радиостанции, демонстранты планируют блокировать движение по меньшей мере до утра вторника.
Протестная акция проходит в преддверии выборов в Европейский парламент, ее участники призывают к освобождению аграриев на общеевропейском уровне от налогового бремени за различные энергоресурсы, включая дизельное топливо для внедорожной техники. Кроме того, они выступают за введение равных требований к производству для всех участников рынка сельхозпродукции.
Площадь Республики в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Берлине начался многотысячный протест против вооружения и капитализма
1 мая, 21:36
Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и Евросовета.
С начала года французские фермеры участвовали в протестных акциях: блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами и стогами сена, забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признать важность их работы и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, аграрии выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Акция протеста в поддержку Палестины у университета Сорбонна - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов
29 апреля, 17:05
 
ФранцияИспанияКаталонияЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоветВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала