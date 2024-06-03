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В США высказались об использовании российских активов для Украины - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 03.06.2024 (обновлено: 23:09 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/aktivy-1950292354.html
В США высказались об использовании российских активов для Украины
В США высказались об использовании российских активов для Украины - РИА Новости, 03.06.2024
В США высказались об использовании российских активов для Украины
Руководство США считает "достойной изучения" идею о возможности задействовать замороженные активы РФ для нужд Украины, в том числе для ее послевоенного... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:56
2024-06-03T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
джон кирби
энтони блинкен
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Руководство США считает "достойной изучения" идею о возможности задействовать замороженные активы РФ для нужд Украины, в том числе для ее послевоенного восстановления, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Президент (Джо Байден) считает, что да, действительно, данная идея заслуживает рассмотрения", - сказал Кирби в ходе брифинга, посвященного предстоящей поездке госсекретаря Энтони Блинкена в Европу. Представитель Белого дома добавил, что данный вопрос будет активно обсуждаться на предстоящих министерских встречах в Европе, в которых примет участие Блинкен. Как отметил Кирби, в Вашингтоне полагают, что российские активы могут быть использованы в том числе для послевоенного восстановления Украины.
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949382185.html
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в мире, украина, сша, европа, джон кирби, энтони блинкен, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Джон Кирби, Энтони Блинкен, Джо Байден
В США высказались об использовании российских активов для Украины

США считают достойной изучения идею об использовании активов РФ для Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Руководство США считает "достойной изучения" идею о возможности задействовать замороженные активы РФ для нужд Украины, в том числе для ее послевоенного восстановления, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"Президент (Джо Байден) считает, что да, действительно, данная идея заслуживает рассмотрения", - сказал Кирби в ходе брифинга, посвященного предстоящей поездке госсекретаря Энтони Блинкена в Европу. Представитель Белого дома добавил, что данный вопрос будет активно обсуждаться на предстоящих министерских встречах в Европе, в которых примет участие Блинкен.
Как отметил Кирби, в Вашингтоне полагают, что российские активы могут быть использованы в том числе для послевоенного восстановления Украины.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В США назвали последствия конфискации активов России для Украины
30 мая, 14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаДжон КирбиЭнтони БлинкенДжо Байден
 
 
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