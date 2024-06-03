https://ria.ru/20240603/aktivy-1950292354.html

В США высказались об использовании российских активов для Украины

В США высказались об использовании российских активов для Украины - РИА Новости, 03.06.2024

В США высказались об использовании российских активов для Украины

Руководство США считает "достойной изучения" идею о возможности задействовать замороженные активы РФ для нужд Украины, в том числе для ее послевоенного... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T22:56

2024-06-03T22:56

2024-06-03T23:09

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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Руководство США считает "достойной изучения" идею о возможности задействовать замороженные активы РФ для нужд Украины, в том числе для ее послевоенного восстановления, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Президент (Джо Байден) считает, что да, действительно, данная идея заслуживает рассмотрения", - сказал Кирби в ходе брифинга, посвященного предстоящей поездке госсекретаря Энтони Блинкена в Европу. Представитель Белого дома добавил, что данный вопрос будет активно обсуждаться на предстоящих министерских встречах в Европе, в которых примет участие Блинкен. Как отметил Кирби, в Вашингтоне полагают, что российские активы могут быть использованы в том числе для послевоенного восстановления Украины.

https://ria.ru/20240530/ukraina-1949382185.html

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в мире, украина, сша, европа, джон кирби, энтони блинкен, джо байден